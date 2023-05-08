Avusturya'dan Kosova ile Sırbistan'a diyalog çağrısı

Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka, Kosova ile Sırbistan arasındaki anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu.

Kosova Meclis Başkanı Glauk Konjufca, Avusturyalı mevkidaşı Sobotka ile başkent Priştine'deki Kosova Meclis binasında bir araya geldi.

Meclis başkanları, ikili ve heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Sobotka, Kosova'nın uluslararası örgütlere üyeliğine Sırbistan'ın engel olmaması gerektiğini söyledi.

Kosova ile Sırbistan arasında 18 Mart'ta varılan Ohri Anlaşması'nın ilerlemek için önemli bir adım olduğunu ve tarafları yakınlaştırması gerektiğini dile getiren Sobotka, "Kosova'daki mevcut durum ve Sırbistan ile ilişkiler diyalog yoluyla çözülmesi gereken sorunlardır ve her zaman iki ülkenin birbirine bir adım daha yaklaşması için bir fırsat sağlamaya çalışacağız. Ohri Anlaşması da çok önemli ve her iki ülkenin de bu anlaşmayı aynı şekilde yorumlayacağını umuyoruz." dedi.

Sobotka, Ukrayna'daki savaşın Batı Balkan ülkelerinin Avrupa kurumlarına entegrasyon sürecinin değişmesi ihtiyacını gösterdiğine vurgu yaptı.

Kosova Meclis Başkanı Konjufca da Avusturya'nın her zaman Kosova'yı desteklediğini ve Kosova'nın büyük bir dostu olduğunu belirtti.

Sırbistan'ın mutabakata vardığı anlaşmayı uygulamadığını ve Kosova içinde bir "Sırp Cumhuriyeti" yaratmak istediğini söyleyen Konjufca, "Kosova, Ohri Anlaşması'nı iyi niyetle kabul etti. Sırbistan'ın da kabul ettiği bu anlaşmayı Kosova Cumhuriyeti'nin okuduğundan tamamen farklı bir şekilde okuduğuna tanık oluyoruz. Bu anlaşma iki boyut içeriyor, iki ayak üzerine kurulu ve Sırbistan'ın Kosova'yı 'fiilen' tanıması bu anlaşmanın ilk ayağını oluşturuyor." dedi.

Konjufca ayrıca Sobotka ile yaptığı görüşmede Sırbistan'ın sadece Kosova'da değil, bölgede de kabul edilemez davranışlarından duyduğu endişeyi dile getirdiğini vurguladı.

Sobotka, Kosova ziyareti kapsamında Kosova Başbakanı Albin Kurti ile de görüşecek. Sobotka daha sonra Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a da bir ziyaret gerçekleştirecek.