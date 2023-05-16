Avusturya'daki çevre konferansında yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması ele alındı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen çevre konferansında, hava kirliliğinin azaltılabilmesi için temiz ve yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması gerektiği belirtildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen çevre konferansında, hava kirliliğinin azaltılabilmesi için temiz ve yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması gerektiği belirtildi.

"Austira World Summit" adı verilen çevre konferansı, eski California Valisi ve sinema oyuncusu Arnold Schwarzenegger'ın iklim inisiyatifi isimli çevreci vakfı tarafından düzenlendi.

Konferansa, Schwarzenegger'ın yanı sıra, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Başbakan Karl Nehammer ve çok sayıda üst düzey davetli katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in video mesajının paylaşıldığı konferansa, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitali Kliçko da çevirim içi katıldı.

Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, bu yılki konferansın iklim değişikliği, çevrenin korunması, hava kirliliğinin önlenmesi için "Güce sahibiz" sloganıyla düzenlendiğini belirterek, yenilenebilir ve temiz enerjinin yaygınlaştırılması için herkesin değişimin bir parçası olması gerektiğini söyledi.

Van der Bellen, yenilenebilir enerjiye yatırım yapmanın yalnız hükümetlerin değil muhalefetlerin de sorumluluğu olduğunu kaydederek, başta iş insanları olmak üzere siyasi aktörleri çevreci projelere yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Arnold Schwarzenegger de California Valiliği sürecinde çevrenin korunması ve hava kirliliğine karşı yürüttüğü mücadele ve başkanlığını yürüttüğü iklim inisiyatifi kapsamında yaptıklarını anlattı.

"Yeşil devrim"

Schwarzenegger, "yeşil bir devrime" ihtiyaç duyulduğunu belirterek çevreci, yeşil, temiz ve yenilenebilir enerji için altyapıya yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

ABD ve Avrupa'da binlerce çevreci projenin bürokrasi başta olmak üzere çeşitli nedenlerle bekletildiğini ve her geçen gün bu alanda gecikmeler yaşandığını kaydederek hava kirliliğiyle mücadelenin hayati önem arz ettiğini dile getirdi.

Schwarzenegger, çevreci projelere yatırım yapılmaması ve yenilenebilir enerji alanındaki başarısızlığın ciddi sorunlara yol açabileceğini kaydederek "Yenilenebilir enerji ve çevreci projelere zemin hazırlayacak altyapılar oluşturmak zorundayız." dedi.

Yenilenebilir enerji alanında istenilen düzeyde ilerleme sağlanamadığını kaydeden Schwarzenegger, durumun aciliyetine işaret ederek hava kirliliğinin yol açtığı kanser gibi hastalıklar nedeniyle binlerce insanın yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

"Rusya, Ukrayna'nın doğal kaynaklarına zarar veriyor"

Konferansa çevirim içi katılan Kiev Belediye Başkanı Kliçko da "İklim Değişikli ve Güvenlik" başlıklı panelde, Rusya'nın nedensiz bir şekilde sürdürdüğü savaşın ülkesinin doğal kaynaklarına verdiği zarara değildi.

Kliçko, Rusya'nın altyapılarını düzenli olarak bombalandığını, Ukrayna'nın dünyanın en zengin topraklarından birine sahip olduğunu, bu zengin toprağın kullanılan çeşitli silah ve patlayıcılarla zehirlendiğini ifade etti.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya Nükleer Santrali'nin çatışmalar nedeniyle ciddi anlamda tehlike altında olduğunu belirten Kliçko, Zaporijya'nın Fukuşima ve Çernobil nükleer santrallerinden daha büyük olduğunun altını çizerek bu nükleer santralin, Rus güçleri tarafından "esir alındığını" kaydetti.

Kliçko, ülkesinin dünya gıda zincirinin önemli bir parçası olduğunu anımsatarak Rusya'ya karşı birlik çağrısında bulundu.