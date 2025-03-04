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Avusturya'da Yeni Hükümetten Mültecilerin Aile Birleşimi Hakkına İptal

Avusturya'da Yeni Hükümetten Mültecilerin Aile Birleşimi Hakkına İptal
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Avusturya'da kurulan yeni koalisyon hükümeti, mültecilere yönelik aile birleşimi hakkını iptal etmeye karar verdi. Başbakan Christian Stocker, bu kararın ivedilikle uygulanacağını ve AB hukuku ile uyumlu olup olmadığına bakılmayacağını açıkladı.

Avusturya'da kurulan yeni hükümet, ülkedeki mültecilerin aile birleşimi hakkını iptal ediyor. Böylece Avusturya'da yaşayan mülteciler, geldikleri ülkede kalan aile bireylerini yanlarına getiremeyecek. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Avusturya'da yeni kurulan koalisyon hükümeti, öncelikli icaatlarından biri olarak ülkedeki mültecilerin aile birleşimi hakkını iptal etmek istiyor.

Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve Başbakan Christian Stocker, Pazartesi günü ülkesinin önde gelen haber ajanslarından APA'ya yaptığı açıklamada, aile birleşiminin hemen durdurulmasının hükümet programında kararlaştırıldığını vurgulayarak "hemen şimdi demek" dedi. Bu kararın, AB hukuku ile uyumlu olup olmadığına bakılmaksızın uygulanacağını belirten Stocker, ilgili AB hukukundaki bir maddenin, " Avusturya'nın kapasitesi dolduğunda buna imkan tanıdığını" savundu.

İçişleri Bakanı Gerhard Karner'in ilgili kararnameyi kaleme aldığı an aile birleşimi uygulamasının yürürlükten kalkacağını aktaran Başbakan Stocker, "Halka, hiçbir şey yolunda gitmezken her şey süt limanmış gibi göstermenin bir anlamı yok" dedi.

Üçlü koalisyon hükümetinin küçük ortağı olan liberal NEOS partisinin genel başkanı ve Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger de, ülkedeki sistemin, özellikle de eğitim sisteminin aşırı yüklenme sebebiyle işlemez hale geldiğini belirtti.

Seçimlerden beş ay sonra kurulabilen hükümet

Avusturya'da beş ay önce yapılan parlamento seçimlerinin ardından Pazartesi günü ÖVP, SPÖ (Avusturya Sosyaldemokrat Partisi) ve NEOS'dan (Yeni Avusturya ve Liberal Forum) oluşan koalisyon, Başbakan ve bakanların yemin töreninin ardından görevine başladı.

Daha önce, seçimlerden sonra hükümet kurma girişimi başarısızlıkla sonuçlanan üç parti, muhafazakar ÖVP öncülüğünde yeniden bir araya gelmiş ve geçen hafta Perşembe günü ülke tarihinin ilk üçlü koalisyonunu kurmuştu.

Böylece, geçen yıl Eylül ayındaki seçimlerde, yüzde 28,85 oyla sandıktan birinci parti olarak çıkan sağ popülist FPÖ'nün (Avusturya Özgürlük Partisi) iktidara gelmesi engellenmiş oldu. Seçimlerin ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen söz konusu parti, koalisyon ortağı bulamayınca bu konuda başarılı olamamıştı.

AFP / ET,TY

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
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