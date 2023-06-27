Avusturya'da yaşayan öğretmen Bitlis'teki 200 yetim ve öksüz çocuğa bayramlık kıyafet yardımında bulundu

Avusturya'da yaşayan öğretmen Erdal Nergiz, topladığı yardımlarla memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesinde 200 yetim ve öksüz çocuğa bayramlık kıyafet yardımında bulundu. Nergiz, üyesi olduğu Avusturya Türk Erkek Birliği adlı sosyal medya grubu, ailesi ve arkadaşları tarafından organize edilen yardımlarla 3 yıldır ilçedeki yetim ve öksüz çocukların okul öncesi kırtasiye malzemesi ihtiyaçlarını ve bayramlık kıyafetlerini karşılıyor.

Avusturya'da yaşayan öğretmen Erdal Nergiz, topladığı yardımlarla memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesinde 200 yetim ve öksüz çocuğa bayramlık kıyafet yardımında bulundu.

Nergiz, üyesi olduğu Avusturya Türk Erkek Birliği adlı sosyal medya grubu, ailesi ve arkadaşları tarafından organize edilen yardımlarla 3 yıldır ilçedeki yetim ve öksüz çocukların okul öncesi kırtasiye malzemesi ihtiyaçlarını ve bayramlık kıyafetlerini karşılıyor.

Kardeşleriyle yetim büyüdükleri için düzenledikleri kampanyanın kendisi için çok anlamlı olduğunu ifade eden Nergiz, Viyana'da eş, dost ve arkadaşlarının bu kampanyaya destek verdiğini söyledi.

Üyesi olduğu gurubun geleceğin teminatı çocuklara sunduğu desteğin çok önemli olduğunu anlatan Nergiz, şöyle konuştu:

"Amacımız çocuklara bir şeyler alıp vermek değil, kendi istedikleri elbiseleri seçip alabilmelerini temin etmek. Bir nebze de olsa diğer akranlarının bayram sevincine kendi beğendikleri kıyafetleriyle ortak olabilmeleri. Bu yıl kişi başına 800 liralık limit oluşturduk. Ayakkabı ve diğer çamaşırlarını da karşılıyoruz. Daha sonra yemeğe gidiyoruz. Okul döneminde de yetim ve öksüz çocuklarımızın kırtasiye ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu faaliyetimize büyük küçük demeden destek sunan herkese çok teşekkür ediyorum."