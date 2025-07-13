Avusturya'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Avusturya'nın Aşağı Avusturya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Kamu yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre, polis, Aşağı Avusturya eyaletine bağlı Traiskirchen kasabasında silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Polis, şüphelinin kasaba merkezinde uzun namlulu silahla ateş açtığını ve 2 kişiyi vurduğunu belirtti.

Bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini aktaran polis, diğerinin ise ağır yaralandığını ve helikopterle başkent Viyana'daki hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Polis, Avusturya vatandaşı olan şüphelinin, saldırıyı düzenledikten sonra kaçtığı arazide intihar ettiği bilgisini paylaştı.

Şüphelinin "cezaevi izninde" olduğu sırada gerçekleştirdiği saldırıda kullandığı uzun namlulu silahı yasal yollarla edinmediğini belirten polis, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini kaydetti.