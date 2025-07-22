Avusturya'da Nefret Suçları Yüzde 20 Arttı

Avusturya İçişleri Bakanlığı, 2024'te polis tarafından rapor edilen nefret suçlarının, bir önceki seneye göre yaklaşık yüzde 20 arttığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 2022'den bu yana her yıl paylaşılan "Nefret Suçları Durum Raporu"nu yayımladı.

Raporda, 2024'te polis tarafından kaydedilen nefret suçlarının, 2023'e göre yaklaşık yüzde 20 arttığı belirtildi.

Geçen sene yaklaşık 7 bin nefret suçunun kaydedildiği bildirilen raporda, bu suçlardaki en önemli motivasyonun sırasıyla dünya görüşü, etnik köken ve din olduğu aktarıldı.

Raporda, nefret suçlarının en çok işlendiği yerin ise internet olduğu ifade edildi.

Din karşıtı nefret mesajlarının üçte ikisinin antisemitik, üçte birinin ise Müslüman karşıtlığı olduğu bildirildi.

Raporda, kadın düşmanlığı içeren nefret suçlarını işleyenlerin 5'te 3'ünün Avusturyalı olduğu belirtildi.

Raporun Önsöz bölümü Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner tarafından kaleme alındı.

Zaman geçtikçe nefret suçlarını işleyenlerin yaş ortalamasının düştüğüne dikkati çeken Karner, bu suçların önlenmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Karner, "Nefret suçu soyut bir sorun değil, toplumumuz için gerçek bir tehlikedir. İçişleri Bakanlığı, güvenli bir Avusturya için bu tehdide kararlılıkla karşı koyacaktır." ifadesini kullandı.