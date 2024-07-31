Üye Girişi
Haberler

Avusturya'da motosiklet kazası sonucu hayatını kaybeden gurbetçi Türkiye'ye getirildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avusturya'da motosiklet ile reklam panosuna çarpan 18 yaşındaki gurbetçi Muhammet İlerin, 4 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. İlerin'in cenazesi uçakla Türkiye'ye getirildi ve toprağa verildi. Arkadaşlarıyla tatil yapmak için izin alan İlerin, kaza sonucu hayatını kaybedince tatil planları iptal oldu.

Avusturya'da motosiklet ile reklam panosuna çarpan 18 yaşındaki gurbetçi Muhammet İlerin, 4 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Muhammet İlerin'in cenazesi uçakla Türkiye'ye getirildi. İlerin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından dün toparağa verildi. Muhammet İlerin'in arkadaşı Yusuf Günaydın, "Bu hafta Pazar günü ben, arkadaşım ve Muhammet, Türkiye'ye uçacaktık. Bu plandan bir hafta önce kaza yaptı, kaza sonucu hayatını kaybetti. Türkiye'ye tatil için uçamadık şimdi cenazesi için geldik" dedi.

Olay, 20 Temmuz Cumartesi günü saat 05.00 sıralarında Avusturya'nın Viyana şehri 10. Favoriten mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşının evinden çıkarak motosikletle kendi evine gitmeye çalışan 18 yaşındaki Muhammet İlerin reklam panosuna çarptı. Kaza sonucu savrularak yere düşen Muhammet İlerin Enes isimli bir Türk genci tarafından baygın halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İlerin ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Hastanede 4 gün yoğun bakımda kalan Muhammet İlerin, 23 Temmuz'da hayatını kaybetti. Uçakla İstanbul'a getirilen İlerin'in cenazesi incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cenaze incelemelerin ardından dün memleketi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ikindi namazına müteakip toprağa verildi.

TATİL İÇİN SAKARYA'YA GİDECEKTİ

Ailesi ile birlikte Avusturya'nın Viyana şehrinde yaşayan Muhammet İlerin zorunlu askerlik görevini ambulans görevlisi olarak yapıyordu. İlerin'in Sakarya'da arkadaşlarıyla birlikte tatil yapmak için 10 günlük izin aldığı öğrenildi.

"4-5 GÜN KOMADA YATTI

Muhammet İlerin'in Avusturya'dan arkadaşı Turan Güneri, "Saat 05.10'da benim yanımdan ayrılarak eve gidiyordu. Motosikletle eve gidiyordu ve baya uykuluydu. Bir yere çarptıktan sonra kafasını reklam panosunun demirine vurdu. Saatte 50 kilometre hızla giderken kafasını vurmuş, 4-5 gün hastanede komada yattı" dedi

"TÜRKİYE'YE TATİL İÇİN UÇAMADIK"

Muhammet İlerin'in arkadaşı Yusuf Günaydın, "Bu hafta Pazar günü ben, arkadaşım ve Muhammet, Türkiye'ye uçacaktık, Sakarya'ya gidecektik. Bu plandan bir hafta önce kaza yaptı, kaza sonucu hayatını kaybetti. Türkiye'ye tatil için uçamadık şimdi cenazesi için geldik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Avusturya Türkiye Tatil Dünya Güncel Haberler

Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını

Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum

 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Bakmadan Geçme

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul'daki barajların doluluk oranı ne kadar? Güncel baraj doluluk oranları! Cari açık nedir, ne demek? Cari açık nasıl kapanır, nasıl hesaplanır? PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2 bin 500 Polis alımı PMYO mülakat tarihi belli mi? Gangster ne demek? Gangster kelime anlamı ne? Gangster kelimesi nerelerde kullanılır? Süper Kupa maç biletleri tükendi mi? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapatıldı mı? Bolu Dağı Tüneli neden ulaşıma kapatıldı, ne zaman açılacak? Devlet hastanesi çalışma saatleri ne? Devlet hastaneleri öğle arası kaçta? Nagehan Alçı'nın sevgilisi kim? Nagehan Alçı'nın Yunan sevgilisi Stavros Christodoulidis kim? Süper Lig'de görev yapacak hakemler açıklandı mı? Dayanıklı bahçe çiçekleri neler? Bahçe ve balkon çiçekleri hangileri? TÜRKİYE- DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI CANLI İZLE || Türkiye- Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Nem oranı yüzde kaç? 31 Temmuz hava durumu raporu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Teşkilat Altay kim? Tolga Sarıtaş kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Yolcu, minibüs şoförünün kulağını ısırarak koparttı! Olay ne, nerede oldu? Sibel Suiçmez kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Sibel Suiçmez kaç yaşında, nereli? Sibel Suiçmez biyografisi!
Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım

Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title