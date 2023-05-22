Avusturya'da Macaristan'ın Viyana Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Macaristan'da insan kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan çok sayıda kişinin serbest bırakılacağına ilişkin bir düzenleme hakkında kapsamlı açıklama talebinde bulunmak üzere bu ülkenin Viyana Büyükelçisinin...

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Macaristan'da insan kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan çok sayıda kişinin serbest bırakılacağına ilişkin bir düzenleme hakkında kapsamlı açıklama talebinde bulunmak üzere bu ülkenin Viyana Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Schallenberg, ülke basınına açıklamalarda bulundu.

Schallenberg, Macaristan'da çok sayıda hüküm giymiş insan kaçakçısının serbest bırakılacağına ilişkin haberlerin ülke basınında yer aldığını, bu hususu Macar mevkidaşıyla konuştuğunu ve karşı tarafın haberleri teyit ettiğini söyledi.

Macaristan'ın aldığı kararın ardından Avusturya'nın bu ülke sınırına ilişkin ek önlemler aldığını kaydeden Schallenberg, "Macar basınında yer alan haberlere ilişkin komşu Macaristan'dan kapsamlı bir açıklama talep ediyoruz. Bu nedenle Macaristan'ın Viyana Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdık." dedi.

Schallenberg, Macaristan tarafından "cezaevinde tutulan yabancıların ülkeye pahalıya mal olduğu, bu nedenle salıverildiklerine ilişkin bazı açıklamalar" yapıldığını anımsatarak, bu tür açıklamaların ülkenin göç konusundaki bilindik yaklaşımıyla uyuşmadığını, "suçluların serbest bırakılmasıyla yanlış bir sinyal verilmiş olacağını" savundu.???????