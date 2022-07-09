Avusturya'da Kurban Bayramı namazı kılındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avusturya'da Kurban Bayramı namazı kılındı

AA - Murat Karadağ - Güncel
 - Güncelleme:

Avusturya'da yaşayan Türkler, Kufstein'daki camide Kurban Bayramı namazını eda etti.

Avusturya'da yaşayan Türkler, Kufstein'daki camide Kurban Bayramı namazını eda etti.

Avusturya Türk Federasyonuna bağlı Kufstein Türk Kültür Derneğine ait lokalde bir araya gelen cemaat, bayram namazı kıldı. Namaza, Türklerin yanı sıra Pakistanlı ve Suriyeli Müslümanlar da katıldı.

Türkiye için de dua edilen namazın ardından şeker ikramı yapıldı. Cemaat, tanıdıklarıyla vakit geçirdikten sonra kurban kesimi için belirlenen yerlere gitti.

Dernek Başkanı Gökay Kartal, burada yaptığı açıklamada, "Bizim için biraz üzgün geçiyor ama yine de iyi diyebiliriz. Çünkü annemiz, babamız, büyüklerimiz yanımızda yok. Türkiye'de bayram daha güzel, burada yaşadığımız için biraz buruk da olsa bayram güzel geçiyor. Salgında biraz azdı ama bayramlarda kalabalık oluyor camimiz. İki seneye yakın namaz kılamadık ama şu anda doluyuz." dedi.

Avusturya'da yaşayan gurbetçilerden Yusuf Demirel de "Bizim için ne kadar güzel geçse de memleket özlemi var. Sıla özlemini hiçbir şey hafifletmiyor. Burada bir kardeş ortamındayız, aile ziyaretleri yapıyoruz. Burada da kültürümüzü devam ettirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

45 yıldır Avusturya'da bulunan Osman Temeltaş ise "Burada Türkiye'deki bayramları aratmamaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla bir araya gelmek için heyecanla bugünleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Murat Karadağ - Güncel

Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title