Avusturya'da Kovid-19 önlemleri karşıtlarının tehdit ettiği doktor yaşamına son verdi - Haberler

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Avusturya'da Kovid-19 önlemleri karşıtlarının tehdit ettiği doktor yaşamına son verdi

Avusturya'da Kovid-19 önlemleri karşıtlarının tehdit ettiği doktor yaşamına son verdi

Avusturya'da kamuoyunun yakından tanıdığı, Kovid-19 önlemlerine karşı çıkanlar tarafından ölümle tehdit edilen doktor Lisa-Maria Kellermayr, muayenehanesinde ölü bulundu.

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Avusturya'da kamuoyunun yakından tanıdığı, Kovid-19 önlemlerine karşı çıkanlar tarafından ölümle tehdit edilen doktor Lisa-Maria Kellermayr, muayenehanesinde ölü bulundu.

Wels Savcılığından yapılan açıklamada, Yukarı Avusturya eyaletindeki muayenehanesinde cesedi bulunan Kellermayr'ın intihar ettiği bildirildi.

Açıklamada, doktorun intihar mektubu bıraktığı belirtildi.

Doktor Kellermayr, uzun süre Kovid-19 önlemleri karşıtları ve aşırı sağcı gruplardan ölüm tehditleri almış ve can güvenliği nedeniyle muayenehanesini kapatmak zorunda kalmıştı.

Sağlık Bakanı Johannes Rauch, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yaşamını başka insanların sağlığı ve refahına adamış bir doktorun ölüm haberinin kendisini derinden sarstığını belirterek, "Ona ve beraberindeki çalışanlara yönelik tehditler acı bir gerçekti. İnsanlara olan nefret affedilemez. Bu nefret durmalı." ifadelerini kullandı.

İntihar eden doktor Lisa-Maria Kellermayr, virüs ve salgına ilişkin açıklamalarıyla tanınıyordu.

Kellermayr, son olarak sosyal medya hesabından çok sayıda ölüm tehdidi aldığını açıklamış, kendisinin ve çalışanlarının korunmasında yalnız bırakıldığını belirterek muayenehanesini kapatmıştı.

AA / Aşkın Kıyağan - Güncel

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