Avusturya'da 'israfı önlemek' için marketlere, atılan gıda ürünlerini bildirme şartı getirildi

Avusturya Ulusal Meclisinde kabul edilen yeni düzenlemeye göre, 400 metrekare üzerinde, 5 şubesi bulunan marketler, her 3 ayda bir, son kullanma tarihi geçtiği için atılan gıda ürünlerini, Çevre ve Enerji Bakanlığına bildirecek.

Avusturya Ulusal Meclisinde kabul edilen yeni düzenlemeye göre, 400 metrekare üzerinde, 5 şubesi bulunan marketler, her 3 ayda bir, son kullanma tarihi geçtiği için atılan gıda ürünlerini, Çevre ve Enerji Bakanlığına bildirecek.

Ulusal Mecliste kabul edilen "israf ekonomisi yasası" doğrultusunda, marketlere, son kullanma tarihi geçen gıda ürünlerini bakanlığa bildirme şartı getirildi.

Buna göre, 400 metrekarenin üzerinde ve 5 şubeye sahip marketler, her 3 ayda bir, son kullanma tarihi geçtiği için attıkları gıda ürünleriyle ilgili Çevre Bakanlığına haber verecek.

Avusturya Çevre ve Enerji Bakanı Leonore Gewessler, yeni düzenleme ile bağış kültürünün artacağını ifade etti.

Gewessler, "Hayat pahalılığının olduğu, onlarca insanın ay sonunu getirmekte güçlük çektiği bir süreçte, binlerce ton gıda ürününün çöpe atılması kabul edilemez." dedi.

Yeni düzenleme ile israfın azalacağını ve bağışa olan ilginin artacağını kaydeden Gewessler, marketlerin, hala kullanılabilir durumdaki ürünleri, ihtiyaç sahipleri ile paylaşacağı düşüncesinde olduğunu sözlerine ekledi.

Ülke basınında yer alan haberlerde, "Gıda değerlidir" adı verilen bir inisiyatifin, marketler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluşturduğu, bu doğrultuda yaklaşık 20 bin ton gıdanın çöpe atılmadan kurtarıldığı, ancak buna rağmen 70 bin ton gıdanın çöpe gittiği belirtiliyor.

Çevre ve Enerji Bakanlığı, atılan gıdaları bildirmek zorunda olan, ülke genelinde 900 marketin bulunduğu bilgisini paylaştı.