Avusturya'da İşgücü Anlaşması'nın 59. yılında ilk nesle 'Ahde Vefa' programı düzenlendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Türkiye'nin bu ülke ile 1964'te imzaladığı İşgücü Anlaşması'nın 59. yıl dönümünde, Avusturya Türk İslam Kültür ve Yardımlaşma Birliğince (ATİB) ilk neslin hatırlanması ve emeklerinin unutulmaması için "Ahde Vefa" programı yapıldı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Türkiye'nin bu ülke ile 1964'te imzaladığı İşgücü Anlaşması'nın 59. yıl dönümünde, Avusturya Türk İslam Kültür ve Yardımlaşma Birliğince (ATİB) ilk neslin hatırlanması ve emeklerinin unutulmaması için "Ahde Vefa" programı yapıldı.

Viyana Belediyesinin restoranında düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) Başkanı Ümit Vural ve Türk Hava Yolları (THY) Viyana Ofisi Müdürü Serkan Özbüyükyörük'ün yanı sıra ülkenin farklı bölgelerinden ilk neslin temsilcileri ve davetliler katıldı.

Burada konuşan ATİB Başkanı Fatih Yılmaz, Avrupa'ya gelen ilk neslin burada yaşamını sürdüren Türk toplumu için çok kıymetli olduğunu belirterek, "Ahde vefa, gurbetçilerimizin ömür boyu süren bu sorumluluğunu anlamak ve takdir etmek için bir fırsattır." dedi.

THY Avusturya Müdürü Özbüyükyörük, Avrupa'da ve Avusturya'da yaşayan gurbetçilerin THY'ye sahip çıktığını, THY'nin Avusturya'da haftalık 59 sefer gerçekleştirerek ülkedeki en çok uçuşa sahip yabancı hava yolu şirketi olmasında burada yaşayan Türklerin katkısının göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.

"Ben de sizlerden biriyim"

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ceyhun da bu programın kendisi için çok anlamlı olduğunu, kendisinin de bir gurbetçi olduğunu söyleyerek, "Ben de sizlerden biriyim. Gurbet nedir, Avrupa'da yaşamak nedir en iyi bilenlerden biriyim, onun için de bugün benim için çok önemli." ifadesini kullandı.

Ceyhun, Avusturya'da bulunan cami dernekleri, Alevi dernekleri temsilcileri ya da farklı görüş ve yaklaşımda olan herkesin burada bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaklaşık 3 yıl önce buraya Büyükelçi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevlendirildiğinde 4 hedefinin bulunduğunu anlatan Ceyhun, öncelikli olarak iki ülke arasındaki ilişkileri hak ettiği seviyeye çıkartmak, burada yaşayan Türklerin sıkıntılarını gidermek, ilk nesle ahde vefa göstermek ve Viyana Merkez Mezarlığı'nda medfun Galiçya şehitleri anısına anıt mezar yaptırmak olduğunu dile getirdi.

"Bu kişiler, Avrupa'daki ülkelerin kalkınmasına büyük emek verdi"

Ceyhun, yıllar önce üniversite öğrencisi olarak geldiği Viyana'da çok farklı işlerde çalıştığını belirterek, "İster Avusturya, ister Almanya olsun öğrencilik yıllarında gurbette olmanın ne olduğunu, sizlerin neler çektiğine yakinen tanık oldum." dedi.

"Bugün burada, Rathauskeller'de (Belediye binasında yer alan restoran), Viyana için böylesi önemli bir yerde, sizleri davet etmek ve sizlere teşekkür etmek çok önemliydi benim için. Bu teşekkür ve vefa örneğimiz, Almanya'da ve Fransa'da tekrarlanır." diyen Ceyhun, Avrupa'daki Türk toplumunun bugün eriştiği seviyeye büyük katkıları olan ilk nesle yönelik teşekkür ve vefa programlarının Viyana, Salzburg, Linz gibi kent ve eyaletlerdeki yöneticilerce de yapılabileceğini, zira bu kişilerin Avrupa'daki ülkelerin kalkınmasına büyük emek verdiğini kaydetti.

Avrupalı Türklerin ana vatanlarıyla bağlarını hep iyi tuttuğuna, kültür ve dillerini unutmadığına işaret eden Ceyhun, Türkiye'nin zorluk yaşadığı her dönemde gurbetçi Türklerin hem nakdi hem de ayni olarak desteklerini esirgemediğinin altını çizdi.

Müzik dinletisi ve davetlilere yönelik ikramların da yapıldığı programda, ilk neslin temsilcileri, bu ülkede yaşadıklarından oluşan hayat hikayelerini davetlilerle paylaşma imkanı buldu.