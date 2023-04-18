Avusturya'da insan kaçakçılığıyla mücadele konulu konferans düzenlendi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, insan kaçakçılığının insan güvenliğini ilgilendiren bir sorun olduğunu belirterek, "Her zaman insanı göz önünde bulundurarak insan kaçakçılığı ile mücadele edelim." dedi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, insan kaçakçılığının insan güvenliğini ilgilendiren bir sorun olduğunu belirterek, "Her zaman insanı göz önünde bulundurarak insan kaçakçılığı ile mücadele edelim." dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da AGİT tarafından "İnsan Kaçakçılığına Karşı İttifakın 23'üncü Konferansı" başlıklı program düzenlendi.

AGİT İnsan Ticaretiyle Mücadele Özel Temsilcisi ve Koordinatörü Valiant Richey'nin öncülüğünde düzenlenen konferansa İngiltere'nin eski Başbakanı Theresa May'in yanı sıra çok sayıda siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Richey, insan kaçaklığında yöntem ve metotların geliştiğini, suçun ölçeğinin ve yapısının genişlediğini ancak yönetimlerin bu gelişmeye karşı yanıt verme becerisi ve çabasının daha geride kaldığını ifade etti.

"İnsan kaçakçıları yıllık 150 miyar dolar kazanç elde ediyor"

Richey, "Küresel olarak 27 milyon insan kaçakçılığı mağdurunu sömüren suç örgütleri, yıllık 150 milyar dolar düzeyinde bir kazanç elde ediyor. Bu, 57 üyeli AGİT bölgesindeki 33 ülkenin ekonominden daha yüksek bir rakam." diye konuştu.

AGİT Dönem Başkanı Bujar Osmani de 21'inci yüzyılda insan kaçakçılığının olması, modern köleliğinin sürdürülüyor olmasının şok edici olduğunu belirterek, Kuzey Makedonya'nın dönem başkanlığında bu hususun AGİT bölgesinde daha kapsamlı ele alınması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Osmani, "İnsan ticareti insan güvenliğine ilişkin bir sorundur. Her zaman insanı göz önünde bulundurarak insan kaçakçılığı ile mücadele edelim. Onların seslerini, kaygılarını, umutlarını ve korkularını işitmemiz gerekiyor. Bütün evrak, iş ve sözlerimizin üzerine bir insan yüzü koyalım." görüşünü paylaştı.

Theresa May de insan kaçakçılığına karşı ulusal düzeyde daha güçlü bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirterek, "Bu konuya ilişkin bir durum beyanı ya da politikaya sahip olmak elbette ki önemlidir ancak uygulanabilir yasalara sahip olmak tamamen başka bir şeydir." diye konuştu.

Çok uzun zamandır insan ticareti yapanların zenginleşmesine göz yumulduğunu öne süren May, AGİT'in bu hususta 20 yıl önce belirlediği eylem planına yeniden dönülmesi gerektiğini, çağın en büyük insan hakları sorununu ele almada güçlü bir liderlik ortaya konulması gerektiğini vurguladı.