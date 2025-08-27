Avusturya'da Entegrasyon Zorunluluğu ve Başörtüsü Yasağı

Avusturya Aile, Uyum ve Avrupa Bakanı Claudia Plakolm, entegrasyonun "gönüllülük" esasının geçmişte kaldığını, bunun artık bir "zorunluluk" olduğunu belirtti.

Bakan Plakolm, hükümetin yeni entegrasyon planı ve 14 yaş altındakilere başörtüsü yasağı getirilmesine dair Avusturya Haber Ajansına (APA) değerlendirmelerde bulundu.

Plakolm, entegrasyonda gönüllülük esasının "geçmişte kaldığını" dile getirerek, artık bunun bir "zorunluluk" olduğunu söyledi.

Hükümetin, 3 yıl sürecek zorunlu entegrasyon programını, sonbaharda duyurulacak yardım reformu ile birleştirmeye hazırlandığını aktaran Plakolm, zorunlu entegrasyon programı kapsamında verilecek ödeneğin miktarının "entegrasyon isteğine" bağlı olduğunun altını çizdi.

Plakolm, bu programdan, sığınma ve ikincil koruma hakkı sahipleri, yerinden edilmiş kişiler ve kalma olasılığı yüksek olan sığınma başvurusu sahiplerinin yararlanacağını, bütçenin artırılmasının ise söz konusu olmadığını bildirdi.

14 yaş altındakilere getirilmesi planlanan başörtüsü yasağının, dini bir yasak değil "çocukların yararını" gözeten bir uygulama olduğunu vurgulayan Plakolm, başörtüsü yasağına uymayanlara ne gibi yaptırımlar uygulanacağı meselesinin son görüşmelerde karara bağlanacağını ifade etti.

Plakolm, sosyal medya platformlarına üyelik için asgari yaş belirlenmesinde Avrupa genelinde tek tip bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Bu platformlarda paylaşılan içeriklerin kontrol edilmesi hususunda da Avrupa düzeyinde önlem alınması gerektiğine işaret eder Plakolm, gerçekte yasak olan her şeyin dijital alanda da cezalandırılması gerektiğini kaydetti.