Avusturya'da elektrikli skuter kullanıcıları için "kask zorunluluğu" önerisi tartışmalara yol açtı

Avusturya'da yerel yönetimler ve federal hükümet tarafından kullanımı desteklenen elektrikli skuter ve bisikletlere yönelik uzmanların ciddi yaralanmaları önlemek amacıyla kask zorunluluğu getirilmesini önermesi, ilgili bakanlığın ise bu hususta planlamasının bulunmadığını açıklaması, halkın...

Avusturya'da yerel yönetimler ve federal hükümet tarafından kullanımı desteklenen elektrikli skuter ve bisikletlere yönelik uzmanların ciddi yaralanmaları önlemek amacıyla kask zorunluluğu getirilmesini önermesi, ilgili bakanlığın ise bu hususta planlamasının bulunmadığını açıklaması, halkın konuya ilişkin farklı yaklaşımlar sergilemesine neden oldu.

Ülkede son 10 yılda kullanımı ciddi oranda artan ve sosyal yaşamın parçası haline gelen elektrikli skuter ve bisikletlerin yerel yönetimlerin yanı sıra Çevre, Ulaşım ve Teknoloji Bakanlığınca fosil yakıtlı araçların kullanımının azaltılması amacıyla desteklenmesi ve çeşitli teşviklerin verilmesi, bu mobil araçlara ilginin daha da artmasını sağladı.

Söz konusu araçların kullanımının artmasıyla, çeşitli seviyelerde trafik kazalarının yaşanması da kaçınılmaz oldu.

Elektrikli skuter ve bisikletlerin hukuki açıdan manuel bisikletlerle aynı kategoride değerlendirildiği ülkede, 12 yaş üstü manuel bisiklet kullanıcıları için olduğu gibi, trafiğin bu yeni paydaşını kullananlar için de kask takma zorunluluğu bulunmuyor.

Kask zorunluluğu 12 yaş altı için geçerli

Avusturya'da kask zorunluluğu, 12 yaş altındaki çocuklar ve saatte 25 kilometre hızın üzerine çıkabilen iki tekerli araç kullanıcıları için geçerli.

Kaza oranlarındaki artış üzerine Avusturya Sigorta Birliği ve Trafik Güvenliği Kurulu, geçen yıl bu araçlarla yapılan kazaların incelendiği çalışmayı kamuoyuyla paylaştı.

Çalışmada, 2022'de 3 bin 882 motosiklet kullanıcısının kaza yaptığı, bunlardan 55'inin hayatını kaybettiği belirtildi.

Elektronik bisiklet, skuter ve manuel bisiklet kullanan 10 bin 871 kişinin de kazalarda yaralandığı bildirilen çalışmada, kazaların büyük çoğunlukla öncelik kuralına uyulmaması, kırmızı ışıkta geçilmesi gibi ihlallerden kaynaklandığı ifade edildi.

Trafikte iki tekerlekli araçların dört tekerlilere oranla fark edilemediği kaydedilen çalışmada, bu nedenle görünürlüğün artırılmasını sağlayacak kıyafetler giyilmesinin önemi vurgulandı.

"Doğu ekipman hayat kurtarır"

Çalışmada, iki tekerli araç kullananlar için hayat kurtarıcı en önemli unsurun doğru ekipman ve koruyucu kıyafetler olduğuna işaret edilerek, bunlar arasında en önemli donanımın kask olduğu belirtildi.

Geçen yıl 12 yaş altı bisiklet süren çocukların yüzde 88'inin kask kullandığı, yetişkinlerde ise bu oranın yüzde 49 olduğu bildirilen çalışmada, elektrikli skuter kullanıcılarının yüzde 17'sinin, elektrikli bisiklet kullananların ise yüzde 59'unun kask taktığı kaydedildi.

"Kasksız kaza 11 kat daha riskli sonuçlara yol açar"

Avusturya Trafik Güvenliği Kurulu Başkanı Christian Krautner, yaptığı açıklamada, doğrudan hastanelerden edindikleri veriler üzerinden söz konusu çalışmayı hazırladıklarını ifade etti.

Krautner, "Kask olmadan meydana gelecek bir kazada 11 kat daha fazla riskli sonuçlar ortaya çıkabileceği görüşündeyiz. Daha fazla acı ve ağır kazaların yaşanmasını önlemek için kask zorunluluğu getirilmesi gerekiyor. Bize göre bu gerekçe zorunluluk için yeterli bir neden." değerlendirmesinde bulundu.

Sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra bazı eyaletler, elektrikli skuter ve bisiklet kullanıcılarına yönelik kask zorunluluğunun yanı sıra bu araçlarda korna, sinyal ve fren lambası gibi unsurların mecburi kılınmasını istiyor.

Elektrikli skuter için kask kullanımının zorunlu hale getirildiği İtalya ve Fransa gibi ülkelerin aksine Avusturya makamları, bu konuda henüz katı kurallar hayata geçirmeyi planlamıyor.

Bakanlığın gündeminde kask zorunluluğu yok

Çevre, Ulaşım ve Teknoloji Bakanlığı, kask zorunluluğunun gündemlerinde bulunmadığına ancak söz konusu iki tekerlekli araçların kullanımında kaskın mantıklı ve önemli olduğuna işaret ediyor.

Bakanlık ve uzmanların farklı yaklaşımlar sergilediği kask zorunluluğuna ilişkin Avusturyalılar, kaskın önemli olduğunu vurgulamakla beraber zorunlu kılınması hususunda çekimser kalmayı tercih ediyor.

AA muhabirine konuşan Avusturyalı Lora Müller, kask takılmasını mantıklı bulduğunu belirterek, "Konuya şuradan da bakmak önemli, kask olmadan kaza yaptığınız zaman sigorta her şeyi karşılamıyor. Ben her zaman kask takıyorum ama zorunlu olup olmaması hususunu bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

???????Viyana Ekonomi Üniversitesi öğrencisi Alexander Köhbach, kaskın zorunlu olması gerektiğini savundu.

Köhbach, üniversitede elektrikli skuter ve bisikletler üzerine makale hazırladığını kaydederek, "Çok sayıda çalışma, kask olmadan meydana gelen kazalarda ciddi oranda kafatası zedelenmelerinin yaşandığını açıkça ortaya koyuyor. Özellikle bu durum elektrikli skuter ve bisikletlerde görülüyor. O nedenle kask zorunluluğunu yerinde buluyorum." şeklinde konuştu.

Soyadını belirtmek istemeyen Avusturyalı Markus da kask kullanılmasının doğru ve mantıklı olduğunu ancak zorunluluktan ziyade vatandaşların inisiyatifine bırakılması gerektiğini söyleyerek, "Gönüllülük ilkesiyle hareket edilmesi her zaman daha iyi." dedi.