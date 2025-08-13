Avusturya'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Avusturya'nın Aşağı Avusturya eyaletinde doğal gaz borusunda yaşanan patlama sonucu bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ağır yaralandı.

Kamu yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre, yetkililer, Mödling kentindeki bir inşaat alanında patlama meydana geldiğini açıkladı.

Yetkililer, işçilerin doğal gaz borusu üzerinde çalıştığı sırada patlama yaşandığını, bir işçinin yaşamını yitirdiğini, bir işçinin de ağır yaralandığını bildirdi.

Yaralının başkent Viyana'daki bir hastaneye nakledildiğini aktaran yetkililer, patlama sonrası polis ve itfaiye ekiplerinin çevredeki evleri tahliye ettiğini belirtti.

Yetkililer, patlamanın bir gaz sızıntısı nedeniyle meydana geldiğini değerlendirdiklerini, ekiplerin sorunu giderdiğini, dolayısıyla halk için tehlikeli bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Öte yandan patlamayla ilgili soruşturma açıldığı kaydedildi.