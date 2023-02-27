Avusturya'da Cumhurbaşkanı'na hakaret eden aşırı sağcı lider hakkında suç duyurusu

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'e hakaret eden aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Herbert Kickl hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'e hakaret eden aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Herbert Kickl hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele Birimi, 22 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Van der Bellen'e yönelik "mumya ve bunak" ifadelerini kullanan aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Kickl hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele Birimi'nden yapılan açıklamada, aşırı sağcı liderin kullandığı ifadelerle Cumhurbaşkanı'nın onuruna hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunun 24 Şubat'ta yapıldığı kaydedildi.

Bu arada söz konusu birimin suç duyurusunda bulunmasının ardından Cumhurbaşkanı Van der Bellen'in hukuki sürece dahil olup olmayacağına ilerleyen günlerde karar vereceği bildirildi.

Kickl, 22 Şubat'ta parti üyelerine yönelik yaptığı bir konuşmada birçok hususta fikir ayrılığı yaşadığı Cumhurbaşkanı Van der Bellen'e hakaretlerde bulunmuştu.