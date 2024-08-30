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Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması düzenlendi

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Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü vesilesiyle kutlama programı düzenlendi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü vesilesiyle kutlama programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Hatun Demirer'in yanı sıra davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması ve 30 Ağustos'a ilişkin videonun izlenmesinin ardından konuşma yapan Büyükelçi Ceyhun, Milli Mücadele'nin en önemli dönüm noktalarından Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün idrak edildiğini söyledi.

"Vatan topraklarımızı işgal eden güçlere karşı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde verilen bu destansı mücadele, askeri bir zafer olmanın ötesinde milletimizin birliğinin, inancının ve kararlılığının simgesidir." ifadesini kullanan Ceyhun, Büyük Taarruz'un bağımsızlık meşalesini sonsuza dek yaktığını, Cumhuriyetin temellerini attığını ve Anadolu'nun sonsuza kadar Türk yurdu kalacağını tüm cihana ilan ettiğini dile getirdi.

Ceyhun, "Bu zafer, 15 Temmuz 2016'da milletin zaferinde olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimizi bize bir kez daha hatırlatıyor. 30 Ağustos zaferinin ardından güçlü temeller üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgesel ve küresel bir aktör olarak geleceğe emin adımlarla yürüyor." dedi.

Ceyhun'un konuşmasının ardından Askeri Ataşe Albay Serdar Mercan da günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı.

Program, Viyana Din Hizmetleri Müşaviri Selahattin Çelebi'nin şehitler için yaptığı dua ile sona erdi.

Büyükelçilikte, yabancı ülkelerin diplomatlarına yönelik de akşam resepsiyon düzenlenecek.

Kaynak: AA / Güncel

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