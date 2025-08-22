Avusturya'da BRP Rotax Fabrikası Önünde Filistin Destekçisi Protesto

Avusturya'da Filistin destekçisi grup, motor üreticisi BRP Rotax şirketinin Wels kentindeki fabrikasının önünde protesto düzenledi.

Bir grup Filistin destekçisi, İsrailli savunma sanayisi şirketlerine insansız hava aracı (İHA) motoru tedarikini protesto etmek amacıyla BRP Rotax fabrikasının önünde toplandı.

Fabrikaya girişleri engelleyen gruptaki bazı eylemciler, binanın çatısına çıkarak Filistin bayrağı ve "Soykırımı durdurun" yazılı pankart açtı.

Filistin Dayanışması Avusturya'dan yapılan yazılı açıklamada, BRP Rotax'ın ürettiği motorlarla çalışan insansız hava araçlarının İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımda kullanıldığının kanıtlandığı bildirildi.

Açıklamada, Avusturya'nın bu silah ticaretiyle savaş ve uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtilerek, Viyana hükümetine İsrail ile her türlü silah ticaretini derhal durdurması için çağrı yapıldı.