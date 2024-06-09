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Avusturya'da Avrupa Parlamentosu seçimleri başladı

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Avusturya'da seçmenler, Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni üyelerini belirlemek üzere oy kullanmaya başladı. Ülkede 16 yaşını doldurmuş, AB vatandaşlığı bulunan herkes, 7 partinin yarıştığı seçimde desteklediği adaylar için sandığa gidecek.

Avusturya'da seçmenler, Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni üyelerini belirlemek üzere yerel saatle 07.00'de oy kullanmaya başladı.

Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip ülkede 6 milyon 372 bin seçmen, yerel saatle 07.00 ile 17.00 arasında AP'ye seçecekleri 20 yeni vekil için oy kullanacak.

Ülkede 16 yaşını doldurmuş, Avrupa Birliği (AB) vatandaşlığı bulunan herkes, 7 partinin yarıştığı seçimde desteklediği adaylar için sandığa gidecek.

Avusturya'da 255 adayın yarıştığı seçimde mecliste sandalyesi bulunan 5 partinin dışında Kovid-19 önemleri karşıtı Demokrat-Tarafsız-Özgün (DNA) oluşumu ve son yerel seçimlerde oylarını artıran Avusturya Komünist Partisi (KPÖ) dikkati çekiyor.

Ukrayna'da süren savaş ve düzensiz göçmen konusu, seçim kampanyalarının gündemini oluşturuyor.

Özellikle aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaş ve düzensiz göçmenlere yönelik seçim kampanyası ilgi çekiyor.

Avusturya'da eylülde düzenlenmesi planlanan genel seçimde seçmenlerin eğilimine ilişkin de fikir vermesi öngörülen AP seçiminde aşırı sağcı partinin oylarını artırması bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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