Avusturya'da aşırı sağcı gruplar bir liseye ırkçı içerikli pankart astı

Avusturya'nın başkenti Viyana'nın 10'uncu bölgesinde bulunan bir liseye aşırı sağcı gruplar tarafından ırkçı içerikli pankart asıldı.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nden (FPÖ) yerel siyasetçi Gottfried Waldhäusl'in, dün bir televizyon programında bir lise öğrencisiyle tartışması ülkedeki aşırı sağcı grupları harekete geçirdi.

Aşırı sağcılar, çoğunlukla yabancıların yaşadığı 10'uncu bölgede bir liseyi hedef aldı.

Okulun girişine ırkçı içerikli pankart asan sağcılar, ayrıca ayrıştırıcı ve nefret söylemi içeren broşürler de bıraktı.

İçişleri Bakanı Gerhard Karner, Adalet Bakanı Alma Zadic, Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, çok sayıda siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi, aşırı sağcıların eylemine tepki gösterdi.

Bosna Hersek kökenli Adalet Bakanı Zadic, 10'uncu bölgedeki ırkçı eylemin kelimelerin ne kadar hızlı bir şekilde saldırıya dönüştüğünün açık bir göstergesi olduğunu belirterek, "Bu nefrete hiçbir şekilde alan açmamalıyız ve buna kararlı bir şekilde karşı durmalıyız." dedi.

İçişleri Bakanı Karner de eylemin sorumlusu olarak ırkçı "Kimlikçiler Hareketi"ni işaret ederek, "aşırı sağcıların lise çocuklarını korkutma pahasına propaganda yapmaktan çekinmediklerini" söyledi.

Karner, aşırı sağcıların kışkırtıcı yaklaşımlarıyla başarılı olamayacağını, demokrasi içinde birlikte yaşama zarar vermeyeceklerini vurguladı.

Aşırı sağcı siyasetçi Waldhäusl, dün katıldığı bir televizyon programında, lise öğrencisi bir genç ile tartışmış ve "Eğer 20-30 yıl önce aşırı sağcıların öngördüğü şekilde ülke sınırları korunmuş olsaydı bugün Viyana, Viyana olarak kalırdı." demiş ve genç ise "Bugün sizin savunduğunuz gibi hareket edilseydi sınıfımdaki öğrenci arkadaşlarımın yarısı burada olmazdı." ifadelerini kullanmıştı.