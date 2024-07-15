Viyana Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliği

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle etkinlik yapıldı.

Programa, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer'in yanı sıra davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Büyükelçi Ceyhun, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün sekizinci yıl dönümünde, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü idrak etmek, milli değerleri muhafaza uğruna hayatlarını feda eden şehit ve kahraman gazileri anmak üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

Devletin neredeyse bütün resmi kurumlarına yıllar içinde sızan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının demokrasi ve cumhuriyeti yıkma teşebbüsünde bulunduğunu hatırlatan Ceyhun, "Ancak çabaları bu milletin evlatları eliyle akim bırakılmıştır." dedi.

Ceyhun, 15 Temmuz'da kahraman vatandaşların bağımsızlık için gözünü bile kırpmadan şehadete koştuğunu belirtti.

Bu hain kalkışmanın, Türk milletinin kararlılığı, kahramanlığı ve feraseti sayesinde bertaraf edildiğini vurgulayan Ceyhun, "Şunu üzüntüyle ifade etmek isterim ki bizlere sözde demokrasi dersi verme cüretinde bulunan bazı ülkeler 15 Temmuz gecesi adeta gözünü kapamıştır. FETÖ'cü teröristlerin seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, Gazi Meclisimize ve sivil halka yönelik saldırıları bu ülkeler tarafından görmezden gelinmiş ve uzunca bir süre ilkeli bir duruş sergilenmemiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı sokağa çağırması

Ceyhun, Türk milletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, 15 Temmuz gecesi demokrasi aşkıyla tek vücut halinde sokaklara çıkarak, tanklara, silahlara karşı tüm mevcudiyetini siper ettiğini belirterek, "Bu hain kalkışmanın seyri Sayın Cumhurbaşkanımızın halkımızı, demokrasimizi korumak için meydanlara çağırdığı konuşma sonrasında değişmiştir." ifadesini kullandı.

FETÖ ile mücadelenin devletin temel önceliklerinden biri olmaya devam ettiğinin altını çizen Ceyhun, temel hak ve özgürlüklere azami özen gösterilerek alınan tedbirler sayesinde FETÖ'nün yurt içindeki etkinliğinin kırıldığına işaret etti.

Ceyhun, Türkiye'nin yurt dışındaki temsilcilikleri olarak, FETÖ terör örgütünün gerçek ve sapkın yüzünü yabancı muhataplara anlatmak, FETÖ'nün bulunduğu tüm ülkeler için tehdit oluşturduğuna dikkati çekmek için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, terör örgütlerine doğrudan veya dolaylı kucak açan ülkelere yönelik defaatle dile getirdikleri sözü bu vesileyle ben de yeniden ifade etmek isterim: 'Koynunuzda beslediğiniz yılan her an sizi de sokabilir.'" ifadelerini kullanan Ceyhun, Türk milletinin kaderini yine Türk milletinin belirleyeceğini sözlerine ekledi.

Şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan dualar sonrasında program sona erdi.