Avusturya'da 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemleri yoğun katılımla sürüyor

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine ilişkin Avusturya'da 27 Nisan'da başlayan oy kullanma süreci yoğun katılımla devam ediyor.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Viyana, Salzburg ve Bregenz başkonsolosluklarında 9 Mayıs'a kadar sürecek oy verme sürecine ilişkin güncel verileri AA muhabiriyle paylaştı.

Ceyhun, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin, "Avusturya'da seçmenlerimizin seçim sorumluluğunu taşıma konusundaki bilinciyle gerçekten gurur duyuyoruz." dedi.

Oy kullanma sürecinde 7'nci günün geride bırakıldığını belirten Ceyhun, bugüne kadar 3 başkonsolosluğun tamamında 37 bin 462 seçmenin sandık başına gittiğini, 2018 seçimlerinin aynı döneminde ise 24 bin 43 kişinin oy kullandığını belirterek, şu ana kadar 13 bin 419 kişilik artışın sandığa yansıdığını ifade etti.

Ceyhun, önceki seçimin aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 55'in üzerinde artış görüldüğünü, hafta sonu yaşanacak olası yoğunluğa yönelik Viyana'da sandık sayılarının da artırıldığı bilgisini paylaştı.

Ülkede oy kullanma işleminin 9 Mayıs'ta sona ereceğini dile getiren Ceyhun, "Hepsini bir bütün olarak değerlendirirsem gerçekten Avusturya, katılım konusunda rekor kıracağa benziyor. Kendi rekorunu kıracak, bundan önce son seçimlerde yüzde 49,5 oranındaydı, şimdi yüzde 55, 60 oranında bir rakama doğru gidiyor. Bence bu demokrasi adına hepimizi çok mutlu edecek bir gelişme." değerlendirmesinde bulundu.

Ceyhun, Avusturya'da başta seçmenler olmak üzere sandık görevlileri ve tüm siyasi parti temsilcilerinin büyük bir özveri ve ahenk içinde hareket ederek herhangi bir tartışma ya da tatsızlığa izin vermeden "güzel bir demokratik yaşam örneği sunduklarını" kaydetti.

Avusturya'da ilk defa Graz, Linz ve Innsbruck kentlerinde 29, 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde kurulan sandıkların da seçime katılım oranının artmasını sağladığını belirten Ceyhun, bu kentlerde yaşayan vatandaşların başkonsoloslukların olduğu şehirlere gelme ihtiyacı duymadan daha yakın yerlerde daha rahat oy kullanma imkanı bulduklarını söyledi.