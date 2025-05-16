Avusturya Başbakanı Stocker, Ukrayna'ya yönelik çabalarından ötürü Türkiye'ye övgüde bulundu

Avusturya Başbakanı Stocker, Ukrayna'ya yönelik çabalarından ötürü Türkiye'ye övgüde bulundu
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Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün yaptığı görüşmenin önemine işaret ederek, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışın sağlanması yolunda Türkiye'nin üstlendiği rolü içtenlikle takdir ettiğini belirtti.

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün yaptığı görüşmenin önemine işaret ederek, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışın sağlanması yolunda Türkiye'nin üstlendiği rolü içtenlikle takdir ettiğini belirtti.

Stocker, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü ifade etti.

Erdoğan ile tokalaşırken çekilen fotoğrafını paylaşan Stocker, jeopolitik zorlukların yaşandığı böyle bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin kendisi için önemli olduğunu vurguladı.

Stocker, " Türkiye, Avrupa Birliği için çok önemli bir ortaktır ve Ukrayna'da adil, kalıcı bir barışın sağlanması yolunda Türkiye'nin üstlendiği rolü samimiyetle takdir ediyorum. Avusturya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirmek için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Aşkın Kıyağan - Güncel
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