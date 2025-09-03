Haberler

Avusturya Başbakanı Stocker: Rusya Barışa Sıcak Bakmıyor

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Rusya'nın Ukrayna'daki barış müzakerelerine sıcak bakmadığını belirterek, Avrupa Birliği'nin bu konuda baskıyı sürdürmesi gerektiğini vurguladı. Stocker, AB'nin önceliğinin Ukrayna'daki ölümleri sonlandırmak olması gerektiğini ifade etti.

Stocker, Avusturya'ya çalışma ziyareti için gelen AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Başbakanlık'ta bir araya gelmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Başbakan Stocker, AB'nin tüm üyeleriyle birlikte önceliğinin, Ukrayna'daki ölümlere son vermek olması gerektiğini vurguladı.

Stocker, Ukrayna'daki savaşta kalıcı bir barışa ulaşmak için barış müzakerelerine gidilemediğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu çözüme şu anda "pek sıcak bakmadığının" açıkça görüldüğünü söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına aralıksız devam ettiğini aktaran Stocker, "Bu AB'nin, bu saldırıları sona erdirmek ve mümkün olan en kısa sürede müzakerelere başlamak için baskıyı sürdürmesi gerektiği anlamına geliyor." dedi.

Stocker, Batı Balkanların AB'ye yakınlaşması, bölgedeki ve AB'nin ulusal güvenlik ve istikrarı için önemli olduğunu belirterek, "Eğer biz bu bölgeyi kendimize bağlamazsak, başkaları bunu yapacaktır." ifadesini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Costa ise Avusturya'nın Avrupa'nın yaşadığı ortak sorunlarla yakından ilgilenmesini ve Ukrayna'ya verdiği desteği övdü.

AB sınırlarını korumak ve düzensiz göçü yönetmek için Avusturya ile çalışmaya kararlı olduklarını dile getiren Costa, ana önceliklerinden birinin de ticareti ve inovasyonu teşvik etmek olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
