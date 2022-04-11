Avusturya Başbakanı Nehammer, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Başkan Vladimir Putin'e Ukrayna'da insanlar hayatlarını kaybettiği sürece, Rusya'ya karşı yaptırımların kalacağını ve daha da ağırlaşacağını açık bir şekilde söyledim." dedi.

Avusturya Başbakanlığından, Nehammer'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, yaklaşık 75 dakika süren toplantının "doğrudan, açık ve sert" bir görüşme olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Başbakan Nehammer'in görüşmeye ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi.

Nehammer, "Benim Sayın Putin'e aktardığım mesaj, bu savaşın bir an evvel bitirilmesi oldu. Çünkü savaşta her iki taraf da kaybeder." ifadesini kullandı.

Rusya ziyaretini bir insani sorumluluk olarak tanımlayan Nehammer, savaşa karşı tutumunu ortaya koymak, Ukrayna'daki sivil halk için olumlu bir adım atabilmek için bu girişimde bulunduğunu aktardı.

Nehammer, Buça başta olmak üzere Ukrayna'da işlenen savaş suçlarının da görüşmede ele alındığını belirterek, "Bunları yapanlar her kimse hukukun karşısında hesap vermek durumundadır. Başkan Putin'e Ukrayna'da insanlar hayatlarını kaybettiği sürece, Rusya'ya karşı yaptırımların kalacağını ve daha da ağırlaşacağını açık bir şekilde söyledim." ifadesini kullandı.

Karl Nehammer, 9 Nisan'da Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Rusya'ya Putin'le görüşme yapmak üzere gideceğini açıklamıştı.

Avusturya Başbakanı Nehammer, bu ziyaretle savaşın başladığı tarihten bu yana Putin'le yüz yüze görüşen ilk Avrupalı hükümet başkanı oldu.