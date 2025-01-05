Üye Girişi
Haberler
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
Konu: Suriyeliler! Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
Kesimhanelere kamera yerleştirme mecburiyeti geliyor
Bakanlık ülkeyi ayağa kaldıran skandalların ardından düğmeye bastı
Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim
"Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim"
Cemal Enginyurt: Siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaparım
Cemal Enginyurt hangi partiye katılacağını canlı yayında açıkladı

Avusturya Başbakanı Nehammer İstifa Etti

Avusturya Başbakanı Nehammer İstifa Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, ÖVP ile SPÖ arasındaki koalisyon görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığı için başbakanlık ve ÖVP genel başkanlığından istifa edeceğini duyurdu. Koalisyon müzakereleri başarısızlığa uğradı.

Avusturya Başbakanı Nehammer, ÖVP ile SPÖ arasındaki koalisyon görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığını belirterek başbakanlık ve ÖVP genel başkanlığı görevlerinden istifa edeceğini açıkladı. Avusturya'da sağ muhafazakar Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ile Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) arasındaki koalisyon görüşmelerinde de uzlaşma sağlanamaması üzerine Başbakan Karl Nehammer istifa edeceğini açıkladı.

Başbakan ve ÖVP Genel Başkanı Nehammer, sosyal medya platformu X'ten paylaştığı videoda "Önümüzdeki günlerde Başbakanlık ve Halk Partisi Genel Başkanlığı görevlerinden geri çekileceğim ve düzenli bir geçişi sağlayacağım" ifadelerini kullandı.

ÖVP ve SPÖ, liberal Yeni Avusturya ve Liberal Forum'un (NEOS) üçlü koalisyon kurmak için haftalardır yürütülen müzakerelerden çekilmesinin ardından görüşmelere devam etme kararı almıştı. Ancak parlamentoda sadece bir sandalye ile çoğunluğu sağlayabilen ÖVP ve SPÖ arasındaki görüşmeler de başarısızlığa uğradı.

ÖVP lideri Nehammer, X'ten yaptığı paylaşımda "Uzun süre ve açıkça müzakereler yürüttük. SPÖ ile temel noktalarda uzlaşmak mümkün değil. Halk Partisi verdiği sözlerin arkasında: Sosyal yardım ve ekonomi karşıtı önlemleri veya yeni vergileri kabul etmeyeceğiz. Bu nedenle SPÖ ile müzakerelere son veriyoruz ve bunu sürdürmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

2021 yılında başbakan olan Nehammer, daha önce de içişleri bakanlığı görevini yürütmüştü.

Üçlü koalisyon görüşmeleri de başarısız kaldı

Avusturya'da ÖVP, SPÖ ve NEOS arasında haftalardır yürütülen koalisyon görüşmeleri, NEOS'un Cuma günü görüşmelerden çekildiğini duyurmasıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştı. NEOS lideri Beate Meinl-Reisinger, diğer iki partinin reformlar konusunda yeterince istekli olmamasını görüşmelerden çekilmelerine neden olarak göstermişti.

ÖVP, SPÖ ve NEOS'un yürüttüğü görüşmelerde en büyük görüş ayrılıklarının yaşandığı konu bütçe oldu. Ekonomik kriz içinde olan ve mali istikrar için Avrupa Birliği'nin (AB) kriterlerini yerine getirmesi gereken yeni hükümetin, bir yandan tasarrufa gidip diğer yandan ülkenin ekonomisini kalkındıracak önlemleri hayata geçirmesi gerekiyor.

Anketlere göre FPÖ oyunu artırdı

29 Eylül'de yapılan parlamento seçimlerinde sağ popülist Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) oyların yüzde 28,85'ini alarak birinci siyasi güç olmuştu. ÖVP oyların yüzde 26,3'ünü, SPÖ ise yüzde 21,1'ini almıştı. Ancak diğer partiler aşırı sağcı FPÖ lideri Herbert Kickl ile koalisyon hükümetinde yer almayı reddettiği için Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen hükümeti kurma görevini Nehammer'a vermişti. Bunun üzerine ÖVP, SPÖ ve Neos koalisyon görüşmelerine başlamıştı.

ÖVP, 2000 yılından bu yana FPÖ ile koalisyon hükümetlerinde yer almıştı. Nehamammer de FPÖ ile görüşmeye açık olduğu mesajını vermiş ancak Kickl ile iş birliğini reddetmişti. Eğer iki parti arasında iş birliği sağlanamazsa, gözlemcilere göre yaklaşık 9 milyon nüfuslu ülkede erken seçimlerin yapılması gündeme gelebilir. Son anketler ise FPÖ'nün oy oranın yüzde 35 civarında olduğunu gösteriyor.

AFP / JD, ET

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?

Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye yine Ferdi Tayfur'un şarkısıyla çıktı
img

"Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim"
img

Cemal Enginyurt hangi partiye katılacağını canlı yayında açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt'ta yasak aşk cinayeti
Olayların ilçesinde yasak aşk cinayeti
Meteoroloji uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi! Lapa lapa yağacak
Meteoroloji uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü
Küçük çocuk korkulukların arasından bir anda göle düştü
Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL'ye yükselecek
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği rakam ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'un cenaze namazına hırsızlar dadandı
Ferdi Tayfur'un cenazesinde büyük skandal

Son Dakika Haberleri

BODRUMSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! Bodrumspor - Kayserispor maçı HD, şifresiz izleme linki ÜMRANİYESPOR- ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE! Ümraniyespor Erzurumspor hd, şifresiz, izleme linki ETIAS sistemi nedir? ETIAS yeşil pasaportu kapsıyor mu? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2025? Emekli maaşı zam oranı nasıl hesaplanacak? KASIMPAŞA-GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE! Kasımpaşa Gaziantep maçı canlı, hd izleme linki var mı? SURVIVOR KİM ELENDİ? 4 Ocak Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor yeni bölüm tanıtımı izle! 5 OCAK PAZAR TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1 BUGÜN MAÇ VAR MI? 5 Ocak bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.