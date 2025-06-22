Avusturya Başbakanı'ndan İran Nükleer Krizine Çağrı

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Avusturya Başbakanı Christian Stocker, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısı sonrasında tüm taraflara müzakere masasına dönme çağrısı yaptı. Stocker, İran'ın nükleer programının büyük kaygı yarattığını belirtti.

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısının ardından gelişmeleri dikkatli şekilde takip ettiklerini belirterek, taraf olan bütün ülkelere ivedilikle müzakere masasına dönme çağrısında bulundu.

Stocker, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki gelişmeleri dikkatli şekilde takip ettiklerini bildirdi.

İran'ın nükleer programının büyük bir kaygıya yol açtığını aktaran Stocker, "İran rejiminin nükleer silaha sahip olmasına izin verilemez. Bütün taraflara ivedilikle müzakere masasına dönmeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Aşkın Kıyağan - Güncel
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