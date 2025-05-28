Avusturya Başbakan Yardımcısından Gazze için İnsani Yardım Çağrısı

Avusturya Başbakan Yardımcısından Gazze için İnsani Yardım Çağrısı
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Avusturya Başbakan Yardımcısı Andreas Babler, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Gazze'deki sivil halkın acılarına dair eleştirilerine katıldığını belirterek, uluslararası topluma insani yardımların önünü açma çağrısında bulundu.

Avusturya Başbakan Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı Andreas Babler, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İsrail hükümetine yönelik eleştirilerine katıldığını belirterek, uluslararası topluma Gazze'de yaşananlara kayıtsız kalmaması çağrısında bulundu.

Avusturya Başbakan Yardımcısı Babler, sosyal medya platformu Bluesky üzerinden yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Merz'in "Gazze'de sivil halkın çektiği acıların kendisini dehşete düşürdüğü" yönündeki değerlendirmesine katıldığını belirtti.

"Uluslararası topluma, (Gazze'de yaşananlara) kayıtsız kalınmaması çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullanan Babler, "Bu, Gazze Şeridi'ne, hemen, tam ve güvenli insani yardımların girişine izin verilmesi anlamına geliyor. Böylelikle sivil toplum için hayati önem arz eden malzemelerin girişinin garanti altına alınması ve Gazze'de insani felaketin sonlandırılması sağlanacaktır." görüşünü paylaştı.

Babler, kalıcı ateşkesin sağlanması için tüm diplomatik çabaların bu yönde yoğunlaştırılması ve iki devletli çözüm hedefinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Merz, dün yaptığı açıklamada, "Gazze'de sivil toplumun çektiği korkunç acıların kendisini dehşete düşürdüğünü" belirterek, İsrail'in son günlerdeki eylemlerinin kendisini korumak ve Hamas'a karşı mücadele için kesinlikle gerekli olmadığını ifade etmişti.

Kaynak: AA / Aşkın Kıyağan - Güncel
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