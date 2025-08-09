Avusturya, Azerbaycan ve Ermenistan Arasındaki Barış Deklarasyonunu Destekledi

Avusturya, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışa yönelik imzalanan ortak deklarasyonu desteklediğini bildirdi.

Avusturya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X'teki hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Washington'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışa yönelik önemli bir adım atıldığı belirtildi.

Avusturya'nın paraflanan ortak deklarasyonu desteklediği ifade edilen açıklamada, bunun tüm bölge yararına olacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Avusturya'nın, sonraki süreçte yardımcı olmaya hazır olduğu vurgulandı.

Barış için ortak deklarasyon

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen 3'lü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı.

ABD Başkanı, açıklamasında, "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor." ifadesini kullanmıştı.