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Avustralyalılar Temmuz Ayında Noel Kutluyor

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Avustralyalılar, Aralık ayının yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle Temmuz ayında Noel'i kutluyor. Bu kutlama vesilesiyle arkadaşlar ve aileler bir araya gelerek Noel ruhunu yaşarken, eşsiz ve kalpleri ısıtan bir deneyim yaşanıyor.

KANBERRA, 1 Temmuz (Xinhua) -- Avustralyalıların karlar altındaki klasik beyaz Noel özleminden doğan Temmuz Noel'i kutlamaları, Güney Yarımküre'de türünün tek örneği olarak öne çıkıyor.

Avustralya'da Aralık ayı yaz mevsimine denk geldiği için, Avustralyalılar Temmuz ayında kendilerini masalsı bir kış harikalar diyarının kollarına bırakarak Noel'i kutluyor.

Bu kutlama vesilesiyle arkadaşlar ve aileler bir araya gelerek Noel ruhuna uygun dileklerini ve eğlenceyi vaktinden önce paylaşırken, katılan herkes için eşsiz ve kalpleri ısıtan bir deneyim yaşanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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