Avustralyalılar Aukus Nükleer Denizaltı Anlaşmasını Protesto Etti

Avustralya ile AUKUS güvenlik paktının diğer iki üyesi İngiltere ve ABD arasında imzalanan nükleer denizaltı anlaşmasını protesto etmek üzere Salı günü onlarca insan Sidney Belediye Binası önünde toplandı.

Avustralya ile AUKUS güvenlik paktının diğer iki üyesi İngiltere ve ABD arasında imzalanan nükleer denizaltı anlaşmasını protesto etmek üzere Salı günü onlarca insan Sidney Belediye Binası önünde toplandı.

SES (İngilizce): DENNİS DOHERTY, Protestocu:

"Çok üzgünüm. Avustralya ve Avustralyalı gençler için çok kötü bir gün. Bu anlaşma, gelecek 20 ila 40 yıl boyunca Avustralya'nın büyük bir harcamayla karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor. Kendi ülkemizdeki ve bölgedeki sorunlarla uğraşmak yerine, şimdi bu korkunç kitle imha silahları için para harcanacak. Bu tamamen gereksiz. ve komşularımızla bir sorun yaşadığımızda roket ve füze fırlatmak yerine onlara yanıt verebileceğimiz daha iyi yolların olduğunu her zaman söyledik."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sidney'den bildiriyor. (XHTV)