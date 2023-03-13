Avustralyalı Yetkililer Sel Sularında İlerleyen Timsahlara Karşı Uyarıda Bulundu

SİDNEY, 13 Mart (Xinhua) -- Avustralya'nın Queensland eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle Burketown kasabası ve Gregory nehrinde seller devam ediyor.

SİDNEY, 13 Mart (Xinhua) -- Avustralya'nın Queensland eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle Burketown kasabası ve Gregory nehrinde seller devam ediyor. Eyalet polisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada bölge sakinlerini, görülmeyen tehlikeler ve son zamanlarda rastlanan timsahlar nedeniyle sel sularındaki faaliyetlerinde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Queensland Polis Teşkilatı sosyal medyada yayımladığı uyarıda, "Polis dün Burketown'daki bir yerleşim yerini basan sel sularından yavru bir kanguruyu kurtardı. O sırada bölgenin üzerinde uçan helikopterin pilotu, yakınlarda çok büyük iki timsah gördüğünü bildirdi. Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki, suların altında nelerin gizlendiğini asla bilemeyeceğiniz için sel sularından uzak durmanız yararınıza olacaktır" diye belirtti.

Queensland'ın kuzeybatısını etkileyen şiddetli hava koşullarıyla ilgili güncelleme yayımlayan eyalet polisi, Burketown'daki kanalizasyon ve su arıtma tesislerinin artık hizmet dışı olduğunu ve yöre halkına suyu idareli kullanma ve yerel meclislerin tavsiyelerini dinlemeye devam etmeleri yönünde talimat verildiğini açıkladı.

Günlerce süren şiddetli yağışlar, Queensland'ın kuzeybatısındaki bazı bölgelerde rekor düzeyde sele neden oldu.

Burke Shire Belediye Başkanı Ernie Camp, Pazartesi sabahı Avustralya Yayın Kuruluşu ABC'ye yaptığı açıklamada, Burketown'dan yaklaşık 100, bölgeden de 120 kişinin tahliye edildiğini söyledi.