Avustralyalı Yazarlar, Bengido Yazarlar Festivali'ni Boykot Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya'da yazar, yayıncı, gazeteci, şair ve aktivistlerden oluşan bir grup, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımını eleştirme konusundaki kısıtlamalar nedeniyle 'Bengido Yazarlar Festivali'ne katılmama kararı aldı. Katılımcılar, ifade özgürlüğünün kısıtlandığını vurgulayarak festivalden çekildiler.

Avustralya'da yazar, yayıncı, gazeteci, şair ve aktivistlerden oluşan bir grup, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımını eleştirmemeleri istendiği gerekçesiyle "Bengido Yazarlar Festivali" adlı etkinliğe katılmama kararı aldı.

The Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre, Avustralya'da her yıl okurları yazar, yayıncı, şair, gazeteci ve aktivistlerle bir araya getiren "Bengido Yazarlar Festivali" bu sene bazı tartışmalara sahne oldu.

Organizatörler, katılımcılardan La Trobe Üniversitesinin tanımladığı ve İsrail hükümetiyle ilgili eleştirilerin "Yahudi karşıtlığı" sayıldığı ilkelere uymalarını istedi.

Bunun üzerine, bir grup yazar, yayıncı, gazeteci, şair ve aktivist festivalden çekilmeye karar vererek boykot etti.

Söz konusu yazarlardan biri, ifade özgürlüğünün doğrudan kısıtlandığını belirterek, Filistinlilerin maruz kaldığı soykırımı okuyucu kitlesine anlatma konusunda kendini sorumlu hissettiğini kaydetti.

Yazar, İsrail'in 10 Ağustos'ta Al Jazeera muhabirlerinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırısının ardından kendisinden otosansür talep edilmesinin özellikle utanç verici olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma

Özel'in iddiaları sonrası büyük kavga! Küfürler havada uçuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti

Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.