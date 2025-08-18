Avustralyalı Senatör Lambie: Gazze'ye Barış Gücü Gönderilmeli

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralyalı Senatör Jacqui Lambie, Gazze'deki açlık ve yetersiz beslenme sorununa dikkat çekerek, Birleşmiş Milletler'in insani yardımların güvenli şekilde ulaştırılması için bölgeye barış gücü göndermesi gerektiğini söyledi.

Avustralyalı Senatör Jacqui Lambie, Gazze'de açlık ve yetersiz beslenmenin devam ettiğini belirterek, Birleşmiş Milletler'in (BM) insani yardımların güvenli şekilde ulaştırılması için bölgeye barış gücü göndermesi gerektiğini söyledi.

SBS News'in haberine göre Lambie, "Çoğu Avustralyalı gibi ben de aç çocukların ve çaresiz haldeki ebeveynlerin fotoğraflarıyla ve görüntüleriyle dehşete düşüyorum." dedi.

Lambie, açlık ve yetersiz beslenmenin sürdüğü Gazze'de acil yardıma ihtiyaç olduğunu belirterek, BM'nin bölgeye barış gücü göndermesi gerektiğini ifade etti.

Gıda yardımı için insani koridor oluşturulmasının önemini vurgulayan Lambie, Gazze'deki çocukların açlıktan ölmesini engellemek için gönderilecek barış gücünün gıda yardımlarını koruyup ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağını kaydetti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de olanları inkar ettiğini belirtmiş ve eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda

Fenerbahçe'nin efsane başkanı yoğun bakımda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Husiler, İsrail'in havalimanını hipersonik füze ile hedef aldı

İsrail'e hipersonik füze şoku! Sığınaklara akın ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.