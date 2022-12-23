Avustralyalı İş Dünyası Lideri Çin ile Daha Derin İlişkiler İstiyor

Avustralya Çin İş Konseyi (ACBC) ulusal başkanı David Olsson, Avustralya-Çin ilişkilerinin ekonomik ve ticari açıdan birbirini tamamlayan unsurlara ve uzun süreli bireysel, ticari ve kültürel bağlantılara dayandığını söyledi.

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda (CIFTIS) Çin Ulusal Kongre Merkezi'nde Avustralya standını ziyaret eden insanlar görülüyor, 4 Eylül 2022. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

Avustralya Çin İş Konseyi (ACBC) ulusal başkanı David Olsson, Avustralya-Çin ilişkilerinin ekonomik ve ticari açıdan birbirini tamamlayan unsurlara ve uzun süreli bireysel, ticari ve kültürel bağlantılara dayandığını söyledi.

SİDNEY, 23 Aralık (Xinhua) -- Avustralya Çin İş Konseyi (ACBC) ulusal başkanı David Olsson, uzun süreli bir ticari ilişkiye sahip olan Avustralya ve Çin'in, işbirliği alanlarını genişletme olanağına sahip olduklarını söyledi.

2022 yılının Çin-Avustralya diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 50. yıldönümü olması vesilesiyle Xinhua ile yakın zamanda bir söyleşi yapan Olsson, "İklim değişikliğine çözüm için birlikte çalışmamız iki ülke arasındaki ticareti daha da ilerletme potansiyeli sunuyor ve iklim hareketinin daha etkili ve daha uygun maliyetli hale getirilmesi için çok gerekli" dedi.

Gerek Çin'de yerleşik olarak, gerekse dışarıdan Çin ile yaklaşık 30 yıldır çalışmakta olan Olsson, Avustralya-Çin ilişkilerinin ekonomik ve ticari açıdan birbirini tamamlayan unsurlara ve uzun süreli bireysel, ticari ve kültürel bağlantılara dayandığını söyledi.

Olsson, "Çin, Avustralya'nın en büyük ticaret ortağı ve Avustralya da, Çin'in ekonomik büyümesini sürdürmesine yardımcı olabilecek madencilik ve mineral kaynaklarının, kaliteli tarım ve gıda ürünlerinin ve geniş bir yelpazede yer alan hizmetlerin önemli ve güvenilir bir tedarikçisi" dedi.

10 ASEAN ülkesi ile bu ülkelerin 5 ticaret ortağı olan Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan oluşan 15 Asya Pasifik ülkesini içeren Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasına değinen Olsson bu anlaşmanın yanı sıra iki ülkenin ortak net-sıfır emisyon hedeflerinin Çin ile Avustralya arasındaki görüşmeleri ileri taşıyacak sağlam bir temel oluşturabileceğini söyledi.

Çin'in ekonomik kalkınmasının olağanüstü olduğuna işaret eden Olsson Çin'in geçtiğimiz birkaç on yıldaki bu yükselişinin küresel ekonomi ve dünya siyasetini yeniden şekillendirdiğinden kuşku duyulamayacağını belirtti.

Olsson, "Önümüzde bizi bekleyen yıllar Çin halkı ve dünya için büyük önem taşıyor" dedi.