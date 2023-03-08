Avustralyalı Bilim İnsanları Karbonu Atmosferden Uzaklaştırmanın Yeni Yollarını Arıyor

KANBERRA, 8 Mart (Xinhua) -- Avustralya'nın ulusal bilim ajansı, Dünya'nın atmosferinden karbonu uzaklaştırmanın yeni yollarını geliştirmek üzere yeni bir araştırma programı başlattığını duyurdu.

KANBERRA, 8 Mart (Xinhua) -- Avustralya'nın ulusal bilim ajansı, Dünya'nın atmosferinden karbonu uzaklaştırmanın yeni yollarını geliştirmek üzere yeni bir araştırma programı başlattığını duyurdu.

Çarşamba günü yapılan duyuruya göre karbondioksidin (CO2) kalıcı şekilde depolanıp atmosfere girmesini önlemeye yönelik yeni ve yenilikçi yöntemlere odaklanacak 20 milyon Avustralya doları (13,1 milyon ABD doları) bütçeye sahip CarbonLock adında bir girişim kuruldu.

Bu girişim, İngiliz Milletler Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu'nun (CSIRO) en yeni Gelecek Bilimi Platformu (FSP) olup önemli atılımlar yapmayı amaçlayan uzun dönemli projeler dizisinden birini oluşturuyor.

CarbonLock Direktörü Andrew Lenton, negatif emisyon teknolojilerinin (NET) oluşturulmasının, Avustralya'nın 2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşmasına yardımcı olmada ve küresel ısınmanın 2 santigrat derecenin altında tutulmasında çok önemli bir rol oynayacağını söyledi.

Lenton, basın açıklamasında, "NET'ler, Avustralya'nın net sıfır emisyona ulaşma hedefi açısından kritik önemde çünkü küresel ısınmanın sanayi öncesi seviyelerin 2 santigrat derece altında sınırlandırılmasına yönelik umut vadeden bir yol sunuyorlar" ifadelerini kullandı.

Lenton, "CarbonLock, doğa bazlı karbon depolama çözümleri ve coğrafi Karbon Yakalama ve Depolama (CSS) konusunda halihazırda yapılmış araştırmaları tamamlayacak şekilde yeni nesil kalıcı karbon depolamanın geliştirilmesine odaklanıyor" açıklamasında bulundu.

CSS'ye ek olarak ekip, doğrudan hava yakalama (DAC) olasılıklarını inceleyecek. DAC, karbondioksidin havadan yakalanıp daha sonra kullanım ya da bertaraf için depolandığı yeni gelişen bir teknolojiyi ifade ediyor.

Lenton, "Araştırmalarımızda, yeni kompozit malzemeler geliştirmek üzere yapay zeka eğitme de dahil olmak üzere DAC'ı hızlandırıp yaygınlaştırabilen yeni malzemeleri inceleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Lenton, "Atmosfer karbonunu kayayla tepkimeye sokarak yeni kaya oluşturma yoluyla karbondioksidin taşa dönüştürülmesini içeren yerinde mineral karbonasyonun muazzam potansiyelini de inceliyoruz ki, bu alanda Avustralya'nın büyük bir avantajı söz konusu" diye konuştu.