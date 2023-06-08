Avustralyalı bilim insanları, Dünya'daki kayıp dünyayı keşfetti

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden bir ekip, Dünya'daki su yollarında yaşamış organizmaların 'kayıp dünyasını' keşfetti. Protosterol Biyota adlı mikroskobik canlı organizma türü, bakterileri avlayıp yiyen, Dünya'daki ilk yırtıcı canlı olma ihtimali bulunan bir canlıdır.

KANBERRA, 8 Haziran (Xinhua) -- Avustralyalı bilim insanları, milyarlarca yıl önce Dünya'daki su yollarında yaşamış organizmaların "kayıp dünyasını" keşfetti.

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden bir ekip, Perşembe günü yayımlanan araştırmada bakterileri avlayıp yiyen, Dünya'daki ilk yırtıcı canlı olma ihtimali bulunan mikroskobik canlı Protosterol Biyota'nın keşfini duyurdu.

Ökaryot ailesinin bir üyesi olan Protosterol Biyota, dünya genelinde deniz ekosistemlerinde bolca bulunmuş ve muhtemelen ekosistemin şekillenmesinde anahtar rol oynamış bir canlı organizma türü.

Modern ökaryot formları arasında mantarlar, bitkiler, hayvanlar ve tek hücreli organizmalar bulunuyor. Tüm çekirdekli canlıların tarihinin, 1,2 milyar yıldan daha önce yaşamış olan Ökaryotların Son Ortak Atası'na (LECA) kadar uzandığı düşünülüyor.

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden Benjamin Nettersheim ve Jochen Brocks, Avustralya'nın Kuzey Bölgesi'nde ortaya çıkarılan 1,6 milyar yıllık kayalarda Protosterol Biyota'nın moleküler kalıntılarını buldu.

Nettersheim, "Erken evrim alanındaki bilim insanlarının çözmeye çalıştığı en büyük bilinmeyenlerden biri şudur: Nasıl oldu da son derece yüksek kapasiteli ökaryotik atalarımız dünyanın eski su yollarına hakim olamadı? Nerede saklanıyorlardı?" dedi.

Bilim insanı, "Araştırmamız bu teoriyi alaşağı ediyor. Protosterol Biyota'nın göz önünde saklandığını ve aslında dünyanın en eski okyanus ve göllerinde çok miktarda bulunduğunu gösterdik. Bilim insanları şimdiye kadar onları nerede arayacaklarını bilmiyorlardı" diye konuştu.

Protosterol Biyota'nın Dünya'da 1,6 milyar yıl öncesinden yaklaşık 800 milyon yıl öncesine kadar geliştiği ve daha karmaşık organizmaların ortaya çıkışıyla aynı döneme rastladığı düşünülüyor.