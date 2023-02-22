Avustralyalı Araştırmacıların Yeni Çalışması Dünya'nın En İç Çekirdeğine Işık Tutuyor

KANBERRA, 22 Şubat (Xinhua) -- Avustralyalı araştırmacılara göre, Dünya'nın en içteki çekirdeği muhtemelen yaklaşık 650 km yarıçaplı metalik bir toptan oluşuyor.

KANBERRA, 22 Şubat (Xinhua) -- Avustralyalı araştırmacılara göre, Dünya'nın en içteki çekirdeği muhtemelen yaklaşık 650 km yarıçaplı metalik bir toptan oluşuyor.

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden (ANU) bir araştırma ekibi Çarşamba günü yayımladığı çalışmayla, depremlerin neden olduğu sismik dalgaların Dünya'nın çekirdeğine nasıl nüfuz ettiğini ve dünyanın içinden nasıl geçtiğini analiz ederek gezegenin en derin kısımlarına yeni bir ışık tuttu.

Sismologlar, Dünya'nın çapı boyunca beş kez yankılanan dalgaları ilk kez gözlemlediklerini ve bu bulgunun, gezegenin yapısında dört yerine beş farklı katman olduğunu doğruladığını belirtti.

Makalenin ortak yazarı olan ANU Yer Bilimleri Araştırma Okulu'ndan Thanh-Son Pham yaptığı basın açıklamasında, "İç çekirdeğin içinde, en iç çekirdek olarak bir iç metalik topun varlığı yaklaşık 20 yıl önce varsayılmıştı. Şimdi hipotezi kanıtlamak için başka bir kanıt hattı sunuyoruz" dedi.

Araştırmacılar, kaynağa geri dönmeden önce doğrudan Dünya'nın merkezinden geçerek dünyanın tam tersi tarafına, depremin tetiklendiği yere giden sismik dalgaları analiz etti.

"Yoğun nüfuslu sismograf ağları tarafından kaydedilen sinyalleri güçlendirmek için bir teknik geliştirerek, ilk kez Dünya'nın çapı boyunca beş defaya kadar ileri geri sıçrayan sismik dalgaları gözlemledik. Önceki çalışmalarda sadece tek bir antipodal sıçrama belgelenmişti" diyen Pham, "Bu bulgular heyecan verici çünkü Dünya'nın iç çekirdeğini ve en merkezi bölgesini araştırmak için yeni bir yol sunuyorlar" bilgisini paylaştı.

Makalenin ortak yazarı Hrvoje Tkalcic, Dünya'nın en iç kısımlarını incelemenin bize gezegenin geçmişi hakkında daha fazla bilgi verebileceğini ve oluşumunun gizemini çözmeye yardımcı olabileceğini söyledi.