Avustralyalı Araştırmacılar Yerel Bakterilerin Kurak Topraklarda Bitki Oluşumuna Katkı Sağladığını Buldu

SİDNEY, 21 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'da Yeni Güney Galler Üniversitesi'nden (UNSW) araştırmacıların liderlik ettiği yeni bir çalışmaya göre, yerel bakterilerle o bölgeye özgü bitki tohumlarının birlikte paketlenmesi, kurak ekosistemlerin bitki örtüsünü canlandırabilir.

SİDNEY, 21 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'da Yeni Güney Galler Üniversitesi'nden (UNSW) araştırmacıların liderlik ettiği yeni bir çalışmaya göre, yerel bakterilerle o bölgeye özgü bitki tohumlarının birlikte paketlenmesi, kurak ekosistemlerin bitki örtüsünü canlandırabilir.

Journal of Applied Ecology dergisinde Çarşamba günü yayınlanan çalışma, çorak topraklarda bitki oluşumunu sınırlayan potansiyel faktörlerden birisinin yerel toprağa özgü mikroorganizmaların bolluk ve çeşitliliğindeki düşüklük olduğuna işaret etti.

Araştırma ekibi bu nedenle, bölgeye özgü bakteri ve siyanobakteri karışımının çorak toprağa yeniden verilmesinin yerli bitkilerin fide vermesi ve hayatta kalması sürecini iyileştirip iyileştirmeyeceğini inceledi.

Araştırma ekibi, yerel bakteriler ile yerel bitki tohumlarını - spinifeks ve bir tür akasya (fire wattle) - içeren toprağın birlikte taranmasının ardından akasya tohumlarının filizlenmesinde yaklaşık yüzde 50 ve spinifeks'in filizlenme oranında da yüzde 20 dolayında iyileşme tespit ettiler.

Mikroorganizmalar gerek dolaylı gerek dolaysız olarak bitki büyümesini iyileştirmek için farklı mekanizmalar kullanır. Araştırmanın başyazarı ve UNSW'nin doktora adayı Frederick Dadzie, buna örnek olarak, mikroorganizmaların bitkilerin ihtiyacı olan suyun toprağa nüfuz etmesi ve tutulmasına katkıda bulunduklarını, toprak erozyonunu kontrol ettiklerini ve toprakta bitkiler için besinlerin varlığını artırdıklarını söyledi.

Dadzie, "Mikroorganizmaların, özellikle erken dönemde, bitki daha sadece tohumken onun fide haline gelmesinde olmak üzere, bitkilerin oluşumu için çok faydalı olduğunu bulduk. Bundan sonraki ilişki bundan daha az açık" dedi.

Dadzie'nin düşüncesine göre, bölgeye özgü bakterilerin varlığı filizlenme sonrasında bitkinin hayatta kalmasında iyi veya kötü yönde bir etki yapmamasına rağmen mikropların çorak topraklarda filizlenmeyi iyileştirmeleri yine de ekosistemin restorasyonu açısından iyi bir haber.

Dadzie, "Bundan da güzel olan şey şu: Bu, kurak bölgelerin ekosistemini iyileştirmek için çoğaltılabilecek basit iki adımlı bir süreç. İlk olarak, tohum ve toprağı paketlerin içine birlikte yerleştirilmesi ve ikinci olarak da bu paketlere mikropların aşılanması" diyor.