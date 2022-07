Avustralyalı Araştırmacılar Şekil Değiştiren Robotik Malzeme Geliştirdiler

SİDNEY, 13 Temmuz (Xinhua) -- Avustralya'nın Yeni Güney Galler Üniversitesi (UNSW) Medikal Robotik Laboratuvarı'ndan bir mühendislik ekibi, medikal teknolojide büyük sonuçlar doğurabilecek çeşitli şekillere dönüşebilen yeni bir akıllı kumaş sınıfı geliştirdi. Scientific Reports and Soft Robotics dergisinde Çarşamba günü yayınlanan bulgular kumaşın içine örülen küçük ve yumuşak yapay "kasları" kullanan teknolojiyi tanıttı. UNSW'de Kıdemli Bilim Öğretim Görevlisi ve araştırma ekibinin lideri Dr. Thanh Nho Do, "Aslında akıllı kumaşlarımıza tam olarak insan kaslarında olduğu gibi uzama ve büzülme kabiliyeti kazandırdık" dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan önceki araştırmalar herhangi olası şekle girmesi sağlanabilen şekil değiştiren malzemeleri ortaya koymuştu.

Ancak bu ilk kez böyle bir malzemenin robotik ile birleştiği ve kendi kendine hareket edebildiğini gösterdi. Dr. Do, cihazın giyilebilir kompresyon giysilerinde kullanılabileceğini, insanların hareket etmesine yardımcı olabileceğini ve hatta kapalı alanlarda mahsur kalan kişilerin kurtarılmasına yardımcı olabileceğini söyledi. Dr. Do, "Kan dolaşımı zayıf olan hastalar, yüzeysel damarlara istenen basıncı uygulamak ve kan dolaşımına yardımcı olmak için kasılan akıllı giysilerden yararlanabilir" dedi. Akıllı malzeme sert robot kıyafetler gibi var olan harekete yardımcı teknolojilere alternatif sunuyor. Ekip, kumaşın bir gün normal kıyafet olarak giyilebileceğini umuyor. Dr. Do, "Malzememizin, engellilerin yeniden yürümesini sağlamak veya insanların performansını artırmak için yumuşak dış iskelet olarak kullanabileceğini öngörüyoruz" dedi.

UNSW Profesörü Nigel Lovell malzemenin ayrıca potansiyel olarak küçük kapalı alanlarda çalışabilecek "yumuşak robotlar" geliştirmek için kullanabileceğini söyledi. Lovell, "Akıllı kumaşımızı kullanan yumuşak robotlar, şekil değiştirebilir ve insanları çöken binalardan veya diğer tehlikeli ortamlardan kurtarırken olduğu gibi bir kaldırma mekanizması veya tüp şeklinde bir tutucu olarak kullanılabilir. Deneylerimizde malzemenin kendi ağırlığının yaklaşık 346 katı olan nesneleri kaldırabildik." Dr. Do ve ekibi, kalbi zayıf olanların vücutlarına kan pompalamasına yardımcı olmak için teknolojiyi kullanmaya çalıştıklarından Avustralya Ulusal Kalp Vakfı'ndan para yardımı almıştı.

Xinhua / Güncel