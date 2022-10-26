Avustralyalı Araştırmacılar, Kan Basıncını Düşürmenin Demansın Önlenmesine Yardımcı Olduğunu Öne Sürdü

SİDNEY, 26 Ekim (Xinhua) -- George Küresel Sağlık Enstitüsü ve Yeni Güney Galler Üniversitesi (UNSW) tarafından yürütülen bir araştırma, ileriki yaşlarda kan basıncını düşürmenin demans riskini azaltabileceğini öne sürdü.

SİDNEY, 26 Ekim (Xinhua) -- George Küresel Sağlık Enstitüsü ve Yeni Güney Galler Üniversitesi (UNSW) tarafından yürütülen bir araştırma, ileriki yaşlarda kan basıncını düşürmenin demans riskini azaltabileceğini öne sürdü.

Demans, biyolojik yaşlanmanın beklenen olağan sonuçlarının ötesinde bilişsel işlevlerde bozulma görülen bir sendromdur.

Şu anda dünya çapında 55 milyondan fazla insan demans sorunu yaşıyor ve Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vaka görülüyor.

Çarşamba günü açıklanan çalışma, kan basıncını düşüren farklı tedaviler kullanan ve demans gelişene kadar hastaları takip eden beş çift kör plasebo kontrollü randomize çalışmanın analizine dayanarak oluşturuldu.

Denemeler, 20 ülke ve bölgeden ortalama 69 yaşında ve yüksek tansiyon hikayesi olan toplam 28.008 kişi üzerinde, ortalama takip süresi dört yıldan biraz fazla olacak şekilde yürütüldü.

UNSW Sidney'de doçent ve George Enstitüsü'nün Küresel Beyin Sağlığı Girişimi'nde demans program lideri olan Dr. Ruth Peters, "Bu yaşlı popülasyonda kan basıncında sürekli bir azalma ile ilişkili demans olasılığını düşürmede tedavinin önemli bir etkisi olduğunu bulduk" dedi.

Peters, "Sonuçlarımız, hangi tür tedavinin kullanıldığına bakılmaksızın, kan basıncının düşmesi ile daha düşük demans riski arasında geniş ölçüde doğrusal bir ilişki olduğuna işaret ediyor" diye konuştu.

Peters, halihazırda iyi kontrol edilen veya tedaviye erken yaşta başlayan kişilerde ek olarak kan basıncını düşürmenin uzun vadeli demans riskini azaltıp azaltmayacağının hala bilinmediğini kaydetti.

Dünya çapında demanstan muzdarip çok sayıda insan bulunduğu ve tedavide büyük ilerlemelerin olmadığı göz önüne alındığında, araştırmacılar hastalığa yakalanma riskini azaltmanın ileriye dönük olumlu bir adım olacağını düşündüklerini ve çalışmanın sonuçlarının ilgili halk sağlığı önlemlerinin tasarlanmasına yardımcı olacağını umduklarını belirtiyor.

Araştırma makalesi European Heart Journal'de yayınlandı.