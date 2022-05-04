Avustralyalı Araştırmacılar, Antidepresanların Sinir Ağrısını Nasıl Tedavi Ettiğini Keşfetti

AĞRI (Xinhua) - KANBERRA, 4 Mayıs (Xinhua) -- Avustralyalı bilim insanları, antidepresan ilaçlarının sinir ağrısına karşı nasıl çalıştığını keşfederek yeni tedavilerin önünü açtı. Avustralya'daki Milletler Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü'nden (CSIRO) bir ekip, RSC Medicinal Chemistry dergisinde yayınlanan bir araştırmada, trisiklik antidepresanların (TCA) sinir ağrısını nasıl tedavi ettiğini ilk kez ortaya çıkardı. TCA'lar, CSIRO ekibi sorumlu mekanizmaları tanımlayana kadar nasıl veya neden etkili oldukları anlaşılmadan genellikle sinir ağrısı için reçete ediliyor. Dergideki araştırmanın özetinde, "Bu çalışma, TCA'lar tarafından nöronal kalsiyum iyon kanallarının bloke edilmesinin analjezik etkilerinden en azından kısmen sorumlu olduğu düşüncesini destekleyen bugüne kadarki en kapsamlı kanıtı sunuyor" denildi. CSIRO bilim insanı ve araştırmanın lideri Peter Duggan, bulguların sinir ağrısını herhangi bir yan etki olmadan tedavi etmek için yeni bir ilaç türünün geliştirilmesine yol açmasını umduğunu söyledi.

Duggan Salı günü yayınlanan basın açıklamasında, "Bu tür antidepresanlar ağrıyı tedavi etmek için yaygın olarak kullanılıyor, bu yüzden etkili olabildiklerini biliyoruz, ancak şimdiye kadar hücresel düzeyde neler olduğunu anlamadık" dedi. Duggan sözlerini, "Şimdi nasıl çalıştıklarını anlıyoruz, bir sonraki adım, aynı sinir reseptörlerini hedef alan ve olası yan etkileri ortadan kaldıran tamamen yeni tedaviler geliştirmeye bakmak" diyerek tamamladı. Nevralji veya nöropatik ağrı olarak da bilinen sinir ağrısı, yaklaşık her 20 Avustralyalıdan birini etkiliyor. Bu ağrı, beyne duyuları taşıyan sinirler hasar gördüğünde ya da kanser, diyabet, enfeksiyon veya multipl skleroz (MS) gibi bir sağlık durumundan etkilendiğinde ortaya çıkıyor.

Sinir ağrısının semptomları, sızlama veya zonklayan ağrıdan yanma ya da donma hissine, karıncalanmaya, kaşınmaya, uyuşmaya ya da aşırı duyarlılığa kadar değişebiliyor. Avustralya ve Yeni Zelanda Anestezistler Koleji Ağrı Tedavisi Fakültesi Dekanı Michael Vagg, "Sinir ağrısı son derece engelleyici ve yaşamları mahvediyor. Mevcut en iyi tedaviler, yalnızca onları alan her üç veya dört kişide işe yarıyor." dedi ve ekledi: "Uzun süredir sinir ağrısı için gerçekten etkili yeni tedavilerimiz olmadı ve bu çalışma, geliştirilmiş güvenlik ve etkililiğe sahip yeni bir ilaç sınıfı tasarlama olasılığını ortaya çıkarıyor."

Xinhua / Güncel