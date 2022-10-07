Avustralyalı Araştırmacılar 2025 İtibarıyla Ay'da Bitki Yetiştirmeyi Hedefliyor

KANBERRA, 7 Ekim (Xinhua) -- Avustralyalı bir start-up şirketi, 2025 gibi yakın bir tarihte Ay'da bitki yetiştirmeyi planladığını açıkladı.

KANBERRA, 7 Ekim (Xinhua) -- Avustralyalı bir start-up şirketi, 2025 gibi yakın bir tarihte Ay'da bitki yetiştirmeyi planladığını açıkladı.

Lunaria One şirketi, Cuma günü, Ay yüzeyinde bitki yaşamının gelişip gelişmeyeceğini araştırmak amacıyla Avustralya Ulusal Üniversitesi (ANU) gibi kurumlarla ortak bir proje olan Avustralya Bahçe Bitkilerini Teşvik Etme Ay Deneyi (ALEPH) projesini başlattı.

ANU Biyoloji Araştırma Okulu doçentlerinden, Lunaria One şirketi bilim danışmanı olan Caitlin Byrt, bu görevin Ay'da hayatta kalabilecek bitkileri tanımlamak amacıyla bitki filizlenme dayanıklılığı bilgisini kullanmak için "benzersiz" bir fırsat olduğunu söyledi.

Proje için bitkiler, ne kadar hızlı filizlendiklerine ve aşırı koşullara toleranslarına göre seçilecek.

Lunaria One, araştırmanın sürdürülebilir gıda üretimi için yeni yöntemleri ortaya çıkaracağından ve gıda güvenliğini artıracağından umutlu.

Byrt konuyla ilgili basın açıklamasında, "Uzay, bitkilerin en aşırı koşullarda nasıl çoğaltılacağı konusunda olağanüstü bir test alanı" dedi.

Byrt, "İklim değişikliği nedeniyle Dünya'nın karşı karşıya olduğu aşırı koşullar, gelecekte gıda güvenliğini nasıl yöneteceğimiz konusunda zorluklar yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Byrt, "Ay'da bitki yetiştirmek için bir sistem oluşturabilirseniz, Dünya'nın en zorlu ortamlarından bazılarında yiyecek yetiştirmek için de bir sistem oluşturabilirsiniz" dedi.

Ay görevi için kurutulan uykudaki tohumlar ve bitkiler, SpaceIL tarafından geliştirilen Beresheet 2 uzay aracında özel olarak tasarlanmış bir odada Ay'a gönderilecek.

Ay'a vardıklarında, tohumlar ve bitkiler filizlendirilecek ve sulama yoluyla yeniden canlandırılacaklar.

Bitkilerin büyümeleri ve sağlıkları, dünya genelindeki bilim insanlarına açık verilerle 72 saat boyunca izlenebilecek.