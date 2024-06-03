Üye Girişi
Haberler

Avustralya Yayın Kuruluşu ABC'nin Filistin'i destekleyen çalışanı haksız yere işten çıkardığı belirtildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya'da kamu denetçisi Adil Çalışma Komisyonu (FWC), Filistin'i destekleyen paylaşımlarda bulunduğu için işten çıkartılan Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) eski çalışanı Antoinette Lattouf'un haksız olarak görevinden alındığını bildirdi. FWC Başkan Yardımcısı Gerard Boyce, ABC'nin girişimleriyle bilinçli bir şekilde işten çıkartıldığını belirtti.

Avustralya'da kamu denetçisi Adil Çalışma Komisyonu (FWC), Filistin'i destekleyen paylaşımlarda bulunduğu için işten çıkartılan Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) eski çalışanı Antoinette Lattouf'un haksız olarak görevinden alındığını bildirdi.

Kendilerine başvuran radyo sunucusu Lattouf'un durumunu inceleyen FWC, ABC'nin "işten çıkartılmadı" savunmasının doğru olmadığı sonucuna ulaştı.

FWC Başkan Yardımcısı Gerard Boyce, karara ilişkin yaptığı açıklamada, Lattouf'un ABC'nin girişimleriyle bilinçli bir şekilde işten çıkartıldığını belirterek, "ABC, çalışanın açıklama yaptığı elektronik postaya dahi cevap vermedi." ifadelerine yer verdi.

İşten çıkartılmasının "haksız" olduğunu ve prosedürlere uygun yapılmadığını savunan Lattouf, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, komisyonun kararından memnuniyet duyduğunu aktardı.

Lattouf, "ABC'nin bizzat aldığı karar doğrultusunda işten çıkartılmaktan dolayı hayal kırıklığı yaşıyorum. İnsan Hakları İzleme Örgütünün açlığın savaş aracı olarak kullanıldığına dair bir raporunu paylaşmıştım." ifadelerine yer verdi.

FWC kararının ardından Federal Mahkemeye intikal eden süreç kapsamında Lattouf, "haksız" sebeplerle işten çıkartıldığı için yasal masraflarının ödenmesini talep ediyor.

Bu arada, ABC de savunmasında Lattouf'un sözleşme kapsamındaki ödemelerinin yapıldığı ve bu bağlamda da "işten çıkartılmadığını" belirtiyor.

Filistin'i destekleyen paylaşım yaptığı için kovuldu

ABC Radyosu'nda sunuculuk yapan Lattouf, sosyal medya hesabında, Filistin'i destekleyen paylaşımlar yapmasının ardından 20 Aralık 2023'te işten çıkarılmıştı.

ABC'den bir sözcü, o dönem yaptığı açıklamada, kısa süreli bir sözleşmeyle çalışan Lattouf'un kalan mesaisine devam etmeyeceğini dile getirmişti.

The Age gazetesi, Lattouf'un Filistin'e destek veren paylaşımlarının ardından kovulmasına ilişkin WhatsApp mesajlarına ulaşmıştı.

İsrail yanlısı lobi "İsrail İçin Avukatlar" isimli gruptan sızdırılan mesajlar, grup üyelerinin, Lattouf'u görevden alması için ABC Başkanı Ita Buttrose ve Genel Müdür David Anderson'a koordineli şekilde mektuplar yazdığını, aksi takdirde yasal işlem başlatılacağı yönünde tehditlerde bulunduğunu göstermişti.

Kaynak: AA / Güncel

Avustralya Filistin Politika Güncel Haberler

Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

 DEM Parti 'kayyum' kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor

DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 28. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Haziran Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Çakallarla Dans 6 nerede, ne zaman çekildi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! Kurban eti ile neler yapılabilir? Kurban eti ile yapılan en iyi yemek tarifleri İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! Vizontele ne zaman, nerede çekildi? Vizontele filmi hangi il ve ilçede çekilmiştir? #128250 İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Vizontele filmi oyuncuları kim? Vizontele filmi konusu, oyuncuları ve Vizontele özeti! #128250 3 Haziran 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? #128680 3 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi! A101 6 HAZİRAN AKTÜEL KATALOG | 6 Haziran'da A101'de neler olacak? 4 Haziran Salı 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 4 Haziran burç yorumları nedir?
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title