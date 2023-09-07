Avustralya, Yabani Kedilere Savaş İlan Etti

Avustralya Çevre ve Su Bakanı Tanya Plibersek, yabani kedilerin yerli türleri yok etmesini engellemek için yeni bir eylem planı başlattı. Kedilerin Avustralya'da her yıl milyarlarca hayvanı öldürdüğü belirtiliyor.

KANBERRA, 7 Eylül (Xinhua) -- Avustralya Çevre ve Su Bakanı Tanya Plibersek, ikonik yerli türleri yok olmaktan korumak amacıyla yabani kedilere savaş ilan etti.

Plibersek yabani kedilerin yaban hayatını yok etmesini ve yerli türleri yok olmanın eşiğine getirmesini engellemek için Perşembe günü yeni bir eylem planı başlattı.

Avustralya Ulusal Üniversitesi tarafından 2019 yılında yayımlanan bir araştırmaya göre kediler Avustralya'da her yıl 2 milyardan fazla sürüngen, kuş ve memeliyi öldürüyor.

Plibersek, yabani kedilerin son 200 yılda Avustralya'daki memeli hayvanların yok olmasında üçte iki pay sahibi olduğunu ve tehlike altındaki 200'den fazla tür için de tehdit oluşturduğunu söyledi.

Plibersek, "Evcil kediler evlerimizin içinde yaşarken, yataklarımızın ucuna sokulduklarında, onları haklı olarak seviyoruz. Ancak yabani kediler sevimli olmak şöyle dursun, yürüyen, takip eden, acımasız katillerdir" ifadesini kullandı.

Bakan, "Eğer şimdi harekete geçmezsek yerli hayvanlarımızın hiç şansı kalmayacak. Kediler Avustralya'da her gece 6 milyon hayvanı öldürüyor. Avustralya'da son iki neslin tükenmesinde kedilerin rolü var. Avustralya'nın dünyadaki memeli hayvanların neslinin tükenmesini başlıca kenti olmasının başlıca nedenlerinden biri de kediler" ifadelerini kullandı.

Plibersek, "Yabani kedilerden arındırılmış bir Avustralya görmek istiyorum. Tehdit altındaki değerli türlerimizi korumaya kararlıysak, onların en büyük katillerinden biriyle mücadele etmeliyiz. Yabani kedilere karşı savaş ilan ediyoruz. ve bugün, bu savaşı kazanmak için muharebe planımızı oluşturuyoruz" diye konuştu.

Eylem planı, yabani kedilerin adalara yayılmasını önlemek, kilit öneme sahip bölgeleri kedilerden arındırmak ve çitle çevrilmiş kedisiz alanları genişletmek suretiyle yabani kedileri etkin şekilde yönetmek üzere yasal düzenlemeleri, planlama ve araştırma gereksinimlerini ortaya koyuyor.