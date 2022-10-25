Avustralya'ya Gelen Uluslararası Yolcu Gemisinde Kovid-19 Salgını Ortaya Çıktı

SİDNEY, 25 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'da yerel basında çıkan haberlere göre, son iki yılda Batı Avustralya eyaleti karasularına giren ilk büyük uluslararası yolcu gemisi Coral Princess'te yaklaşık 100 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

SİDNEY, 25 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'da yerel basında çıkan haberlere göre, son iki yılda Batı Avustralya eyaleti karasularına giren ilk büyük uluslararası yolcu gemisi Coral Princess'te yaklaşık 100 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Yaklaşık 2 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olan yolcu gemisinin, önümüzdeki ay Sidney'e dönmeden önce eyaletin çeşitli kıyı bölgelerinde durması planlanmıştı.

Ulusal yayın kuruluşu ABC News'in Pazartesi günü geç saatlerde bildirdiğine göre, Batı Avustralya Sağlık Kurumu'nun bir sözcüsü, gemideki yolcuların ve mürettebatın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyledi.

Sözcü, "Batı Avustralya Sağlık Kurumu'na yolcuların ve mürettebatın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı konusunda bilgi verildi ve bu gelişen durum gemi operatörü tarafından Kovid-19 planına göre yönetiliyor" dedi.

Batı Avustralya yerel gazetesi, gemide 100 civarında Kovid-19 vakası olduğuna inanıldığını söyledi.

Batı Avustralya, federal hükümetin Nisan ayında uluslararası büyük yolcu gemileri üzerindeki yasağı kaldırmasının ardından, büyük uluslararası yolcu gemilerinin 1 Ekim'den itibaren bazı liman destinasyonlarına dönmesine izin vermişti.

Ancak Batı Avustralya'da faaliyet gösteren tüm yolcu gemilerinin bir Kovid-19 yönetim planına sahip olması gerekiyor ve mürettebat ve yolcuların çift doz aşılı olmaları, uygun durumda olanların üçüncü bir doz aşılarını da yaptırmış olmaları gerekiyor.

Eyaletin mevcut Kovid-19 protokolleri uyarınca, virüs testi pozitif çıkanların en az beş gün tecrit edilmesi tavsiye ediliyor.

ABC News'e göre, gemiyi işleten şirketin bir sözcüsü, gemideki Kovid-19 vakalarındaki artışın ulusal ve eyalet protokollerine uygun olarak "etkili bir şekilde yönetildiğini" söyledi.