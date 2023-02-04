Avustralya Virüs Taşıyan Sivrisinekler Nedeniyle Alarmda

SİDNEY, 4 Şubat (Xinhua) -- Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaleti (NSW) Cuma günü, Murray Valley ensefalit (MVE) virüsünün tespitlerinin arttığı konusunda uyarıda bulunurken, insanlara kendilerini sivrisinek ısırıklarına karşı korumaları çağrısı yaptı.

Eyalet hükümeti, "Yeni Güney Galler'in batı ve güneyindeki geniş bir alanda sivrisineklerde MVE virüsü tespit edildi. Macquarie Marshes ve Menindee'de de virüslerin izlenmesi için kullanılan sentinel tavuklarına MVE virüsü bulaştı" açıklaması yaptı.

Eyalet Sağlık Bakanlığı'na göre MVE, insanlara sivrisinekler tarafından bulaşan Murray Valley ensefalit (MVE) virüsünün neden olduğu nadir bir hastalık.

Virüs çoğu insanda herhangi bir belirtiye sebebiyet vermezken, enfekte olanların yalnızca küçük bir kısmında ateş, baş ağrısı ve mide bulantısı gibi belirtiler görülüyor. MVE virüsü, nadir durumlarda, ensefalit olarak bilinen ciddi bir beyin enfeksiyonuna yol açabiliyor.

NSW Sağlık Koruma İcra Direktörü Vekili Paul Douglas, sivrisinek popülasyonlarındaki virüs seviyelerinin yüksek olduğu ve virüsün insanlara yayılma potansiyeli bulunduğu konusundaki endişelerini dile getirdi.

Douglas, "Murray Valley ensefaliti için aşı veya özel bir tedavi yok ve enfeksiyondan kaçınmanın en iyi yolu, en çok gün batımı ile şafak arasında aktif olan sivrisinekler tarafından ısırılmaktan kaçınmak" ifadelerini kullandı.

Eyalet hükümeti, MVE ve Japon ensefalit virüsünün birincil konakçılarının balıkçıl ve akbalıkçıllar da dahil olmak üzere yabani su kuşları olduğunu, son dönemde MVE virüsünün tespitinin artmasının ise muhtemelen son sel baskınları ve su kuşlarının artan sayısı ile ilgili olduğunu kaydetti.