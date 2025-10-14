Avustralya, Vietnam'a 1,95 Milyon Dolarlık İnsani Yardımda Bulunacak

Avustralya, Bualoi ve Matmo tayfunlarının ardından Vietnam'a 1,95 milyon dolarlık insani yardımda bulunacağını açıkladı.

Avustralya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Vietnam'daki Matmo ve Bualoi tayfunlarının ardından yaygın yıkım ve seller oluştuğu, en az 69 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Tayfunların ardından Vietnam'a 1,95 milyon dolarlık insani yardım sağlanacağı belirtilen açıklamada, yardım kapsamında mutfak, hijyen ve barınak setleri gibi acil yardım malzemelerinin verileceği aktarıldı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong da ülkesinin, acil yardım çalışmaları ve afetlere dayanıklılık oluşturma konusunda Vietnam ile çalışmaya devam edeceğini ifade etti.