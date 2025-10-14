Haberler

Avustralya, Vietnam'a 1,95 Milyon Dolarlık İnsani Yardımda Bulunacak

Avustralya, Bualoi ve Matmo tayfunlarının neden olduğu yıkım sonrası Vietnam'a 1,95 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağını açıkladı. Yardım malzemeleri arasında mutfak, hijyen ve barınak setleri yer alıyor.

Avustralya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Vietnam'daki Matmo ve Bualoi tayfunlarının ardından yaygın yıkım ve seller oluştuğu, en az 69 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Tayfunların ardından Vietnam'a 1,95 milyon dolarlık insani yardım sağlanacağı belirtilen açıklamada, yardım kapsamında mutfak, hijyen ve barınak setleri gibi acil yardım malzemelerinin verileceği aktarıldı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong da ülkesinin, acil yardım çalışmaları ve afetlere dayanıklılık oluşturma konusunda Vietnam ile çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

