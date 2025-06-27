Avustralya ve Yeni Zelanda, Nüfusa Oranla En Fazla Kokain Tüketen Ülkeler

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BM'nin 2025 Dünya Uyuşturucu Raporu'na göre, Avustralya ve Yeni Zelanda, dünya genelinde nüfusa oranla en yüksek kokain tüketim oranlarına sahip ülkeler olarak öne çıkıyor. 15-64 yaş arası nüfusun yüzde 3'ü kokain kullanıyor.

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın, dünya genelinde nüfusa oranla en fazla kokain tüketiminin görüldüğü ülkeler olduğu bildirildi.

BM Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından 2023 verilerinin yer aldığı "2025 Dünya Uyuşturucu Raporu" kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporda, kokainin en çok Amerika kıtasında kullanıldığının belirtilmesine rağmen, nüfusa oranla en yoğun tüketimin Avustralya ve Yeni Zelanda'da görüldüğüne dikkat çekildi.

Avustralya ve Yeni Zelanda'da 15-64 yaş arası nüfusun yüzde 3'ünün 2023'te kokain kullandığına yer verilen raporda, bu oranın Amerika kıtasındaki kullanımın yaklaşık iki, Avrupa'dakinin ise yaklaşık üç katı olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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